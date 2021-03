Review: Immortals Fenyx Rising: Myths of the Eastern Realm

Ubisoft probeert met Immortals Fenyx Rising een aantal nieuwe elementen te introduceren. Eén van deze elementen is een uitbreiding die een volledig nieuw verhaal verteld. Dit is wat Myths of the Eastern Realm is, maar is deze uitbreiding het waard?

Immortals was voor ons een toffe reis om mee te maken, waar Ubisoft liet zien dat ze wel degelijk capabel genoeg zijn om een technisch sterke game neer te zetten. Dit lieten wij ook weten in onze review voor de base game. De eerste uitbreiding, A New God, was vooral gebaseerd op puzzels. Deze puzzels waren vaak vrij uitdagend, echter was de balans tussen combat, story en puzzels uit de base game hier minder aanwezig. Doet Myths of the Eastern Realm dit beter balanceren? Lees het in onze mini review!

Dit keer is het aan Ku

Ku is het uitgeschreven personage voor deze DLC. Het grootste verschil zijnde dat je dit maal het personage niet kan aanpassen. Ku is dus volledig tot leven gebracht door Ubisoft zelf. Hij heeft, net als Fenyx, een bijl, boog en zwaard. Ook de attacks werken vrijwel hetzelfde, met voornamelijk een andere grafische touch. Dit is ook vrij logisch, gezien het een uitbreiding is op de base game. Het fijne eraan is, dat eigenlijk alle elementen heel erg met de base game overeen komen. Zo blijft het een bekend gevoel, bij zowel storytelling, gameplay als bepaalde monsters.

Zo zijn de wings nu mechanisch en alle attacks qua tekenstijl gebaseerd op een meer Chinese stijl. Het is dus meer van hetzelfde, maar wel lekker uitgewerkt. Ku is een vrij basaal personage met weinig diepgang, ook de voice acting is niet zo sterk als in de base game. Echter is het voor een DLC meer dan diep en ook lang genoeg. Je krijgt een ander perspectief te zien, in dezelfde game. Dit is iets dat je niet dagelijks in games tegen gaat komen en erg tof om te ervaren.

En verder?

De map is ook groot genoeg, want de map uit de base game voelde soms juist te groot en leeg. De expansion zal je zo’n 8 uur kosten, wat meer dan prima is. Het grootste verschil tussen Myths of the Eastern Realm en A New God, is dat dit maal de base game ervaring veel beter naar voren komt. Geen oneindige puzzels, maar een duidelijke balans tussen verhaal, puzzels en combat. A New God schoot qua combat juist weer tekort, als in dat het er weinig tot niet was. De map zelf ziet er ook heel tof uit, met herkenbare assets uit de base game, maar genoeg nieuwe assets om de Chinese mythologie beter naar voren te brengen. Ook de progressie is lekker makkelijk, alles komt op het juiste moment bij Ku terecht en dat zorgt voor een vloeiende ervaring. De expansion bestaat uit 2 eilanden, met beiden een soort krachtige grootmacht die je moet verslaan. Het draait om dualiteit en dat maakt het erg tof!

Verdict

Er is niet veel meer te vertellen over Myths of the Eastern Realm. Het gaat niet zo diep als de base game, maar het is meer dan prima voor een uitbreiding op Immortals zelf. A New God is daarentegen dan wel weer minder interessant dan deze uitbreiding! Dit keer is er namelijk meer aandacht voor andere elementen die Immortals zo’n toffe en vloeiende ervaring geven. Dus, is deze uitbreiding het waard? Zeer zeker!