Gratis Playstation Plus Games voor april 2021

Een nieuwe maand, een nieuwe verzameling van gratis Playstation Plus titels. Dit maal zijn ze alle drie vanaf 6 april toe te voegen aan je digitale bibliotheek. Wederom een extra titel voor Playstation 5 spelers in april.

De gratis titels voor april zijn niet mis! Playstation 4 spelers mogen vanaf dinsdag 6 april gratis aan de slag met Days Gone en Zombie Army 4: Dead War. Indien je ook een Playstation 5 ter beschikking hebt krijg je op de dag van release ook toegang tot Oddworld: Soulstorm. De Playstation 4 versie van Oddworld is daarentegen niet gratis beschikbaar via Playstation Plus.

Days Gone heeft onlangs ook een update gekregen op de Playstation 5 waardoor je deze in 60 FPS kunt spelen. De game verschijnt binnenkort ook op PC en volgt daarmee de release van Horizon Zero Dawn. Sony is van plan om in de toekomst meer Playstation titels naar PC te brengen. Kennelijk ziet Sony de PC niet meer als een directe concurrent van de Playstation consoles. De titels verschijnen wél nog steeds als eerst op de Playstation.

Vanaf dinsdag 6 april is het niet meer mogelijk om de gratis games voor maart toe te voegen aan je bibliotheek. Indien je deze nog niet hebt toegevoegd, doe dit snel nog even anders mis je een hoop! Playstation Plus zag namelijk vier gratis titels in maart. Dit waren ze:

Final Fantasy 7 Remake

Remnant from the Ashes

Farpoint

Maquette

Maquette was in deze exclusief voor Playstation 5 spelers.