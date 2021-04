Ronde twee in de LEC play-offs met G2 tegen MAD Lions

Morgenavond gaat de play-offs van de LEC verder met de tweede ronde. Op de vrijdagavond en de zondagavond worden de games in de lower bracket gespeeld. Zaterdagavond is de halve finale van de upper bracket. Winnaar hiervan komt in de finale en de verliezer krijgt een herkansing in de lower bracket halve finale. Na dit weekend houden we in ieder geval de drie beste teams over in Europa van dit moment. Wie neemt het op tegen wie en wat zijn de kansen voor de teams komend weekend?

In de lower bracket van de LEC play-offs telt elke game voor de teams die zich daar bevinden. Verliezen in de lower bracket betekent einde play-offs. Fnatic heeft de tweede ronde bereikt nadat ze SK Gaming hadden verslagen. Vrijdagavond neemt Fnatic het op tegen Schalke 04 dat verloor van G2 Esports. Schalke 04 pushte G2 Esports helemaal naar vijf games en kwam sterk voor de dag. Fnatic daar en tegen had slechts vier games nodig tegen SK Gaming. Beide teams zien er sterk uit en zouden het elkaar zeer lastig kunnen maken. Waarschijnlijk gaan we vier games krijgen, maar vijf games zit er ook zeker in. De teams die nog over zijn liggen dichtbij elkaar qua sterkte. Vermoedelijk gaan we komend weekend alleen maar lange series zien. Winnaar van de vrijdagavond mag zondagavond weer aan de bak. Rogue is dan de volgende tegenstander, een ijzersterke team dat tweede werd tijdens de reguliere split.

Zaterdagavond is het tijd voor de halve finale in de upper bracket van de LEC play-offs. G2 Esports neemt het op tegen MAD Lions. G2 Esports leek vorige week over Schalke 04 heen te walsen. Echter namen ze na de tweede game wat gas terug en dat werd gelijk afgestraft. Schalke 04 bracht ze naar vijf games waarin G2 Esports uiteindelijk de winst behaalde. MAD Lions had een zeer spannende series met Rogue. Ondanks de 3-1 uitslag kon elke game naar beide teams overgaan. G2 Esports zou dit moeten winnen als ze het volledig serieus aanpakken. Zo niet dan zou het zo maar kunnen zijn dat MAD Lions er met de series vandoor gaan.