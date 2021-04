Animal Crossing: New Horizons en de nieuwe april nieuwtjes!

Allemaal nog een zalig Pasen! April brengt weer allemaal dingen terug naar Animal Crossing: New Horizons! Oude bekenden en ook nieuwe dieren en items waar wij ons eiland mee kunnen versieren.

Zo beginnen eindelijk de bomen weer prachtig roze te kleuren, de lente is hier en dus ook de bloesem! Zorg dat je altijd je vangnetje bij je hebt om de bloemblaadjes te vangen. Deze kan je, net als vorig jaar in Animal Crossing: New Horizons, gebruiken in oude en nieuwe DIY’s (do it yourself)! Misschien heb je er zelfs nog een aantal in je inventaris zitten, deze kan je gewoon weer gebruiken. Ook moet je de shops en Nook shopping goed in de gaten houden. Animal Crossing is namelijk één jaar! Je kan dus sowieso taart verwachten in je mailbox!

Maar ben jij klaar voor nog meer feest? Prom items zijn beschikbaar in de Nook shop! Een prachtige vloer, mooie muur decoratie, en feestelijke items. Allemaal voor een groots feest waar jij, de mede spelers en je eiland bewoners helemaal los kunnen gaan. Maak jij alvast de punch? Ook komt er een nieuwe boom gekocht worden. Een Forsythia kan je nu bestellen. Zorg dat je er snel bij bent, deze actie geldt tot 10 april! Maar er zullen ook nieuwe dieren zijn. Vorig jaar kon je namelijk nog niet duiken. Er zullen dus hele nieuwe dieren beschikbaar zijn in het duikgebied. Snel je zwempak aan!

Tot slot is het binnenkort Nature Day. Dit wordt over de hele wereld gevierd op 22 april. Ter ere van Nature Day kan je tussen 15 april en 22 april een prachtige wereldbol te koop zijn. Hier wordt je Animal Crossing: New Horizons huis nog mooier van! Zorg jij dat je er op tijd bij bent, dan grijp je nooit mis met al deze leuke festiviteiten!