Balan Wonderworld is veel, maar het is voornamelijk een game die alle gekkigheid op een stokje heeft en deze rare elementen dan ook probeert te omarmen. Maar, is het een succesvol avontuur voor de spelers? Lees het in onze review!

Balan Wonderworld is in essentie een platformer, met een mascotte notabene. Deze mascotte draagt uiteraard de naam Balan. De game werd mede ontwikkeld door Arzest, een studio die ook werkte aan Hey! Pikmin en Mario and Sonic at the Rio 2016 Olympic Games. Square Enix bracht deze game kort geleden uit voor een aantal consoles, wij hebben de game op PS5 gespeeld. De game zou een hoog budget moeten hebben, maar dit voelt eigenlijk helemaal niet zo. Waarom? Dat gaan we uitleggen!

Balen Wonderworld

Je begint de game met een korte character selection, waar je evenveel keuze hebt als in Pokemon Sword & Shield. Dit betekend dat je een gender en een huidskleur kiest, punt. Vervolgens kom je in een rare cinematic terecht die voor mij vrij onduidelijk was, maar ik hou wel van een beetje mysterie, dus kom maar met een toffe nieuwe platformer. Al snel wordt je geïntroduceerd tot Balan, de mascotte. Hij is een soort host voor zijn wonderlijke wereld. Verder heb je geen idee wat er aan de hand is, dat is door de hele game wel een beetje het geval.

Je komt terecht in een soort hub, waar het aan jou is om collectibles te verzamelen die deze hub omtoveren tot een dan ietwat mooiere hub. Iedere wereld heeft een soort verhaal, waar je eigenlijk nauwelijks een idee hebt van wat de game je precies probeert te vertellen. Wat is het doel? Wat is de boodschap? Waarom speel ik deze game? Hallo ontwikkelaar? Maar goed, ieder level introduceert nieuwe elementen, waar ik zo meer op in zal gaan. De manier van storytelling was voor mij in ieder geval raar, slecht doordacht en vooral onduidelijk.

Hoe speelt het dan?

Balan Wonderworld is qua gameplay een mixed bag. Het heeft vrij goede elementen, maar is in essentie een saaie platformer met controls uit 2008. De goede elementen liggen vooral in de weirdness. De werelden hebben een bepaalde raarheid, wat ik persoonlijk wel kan waarderen. Het ene moment vecht je tegen een tijger met een tornado als lichaam, het andere moment sta je te dansen met boeren. Wat dat betreft, heeft Balan een bepaalde weirdness die mij wel aantrok. Je vind door de map meerdere kostuums, die ieder een eigen speelstijl hebben, ook hier trok de game mijn interesse. Echter werd er zo weinig innovatiefs gedaan, dat sommige outfits gewoonweg overbodig waren. Heel veel verschillende outfits hebben is erg tof, maar niet als de map zich er niet op aanpast. De outfits zelf hadden bijvoorbeeld in de wereld van Crash Bandicoot 4 veel meer impact gehad, dan dat ze doen in Balan’s wonderlijke wereld.

Iedere wereld bestaat uit een tweetal levels, waar je sterren moet verzamelen om je hub te herstellen. Je kan ook Balan beeldjes vinden, dit moet zelfs, want anders kan je niet door naar nieuwe werelden. De gameplay heeft ook genoeg beginnersfoutjes. Zo kan je 2 keer hetzelfde kostuum oppikken, waardoor je andere kostuums terug naar je kledingkast gaan. Je kan namelijk maar 3 outfits meenemen. Spring je dus per ongeluk tegen het kristaal van dat kostuum aan? Good luck, je hebt nu 2 keer hetzelfde aan! Ik had liever gehad, dat de game minder outfits had, maar dan wel een wereld had die aangepast was op de gameplay van deze outfits.

De controls zijn ook niet om over naar huis te schrijven. Wanneer ik wel weet wat ik moet doen, heb ik alsnog totaal geen lol met de game. Het is gewoonweg geen ‘leuke’ ervaring. Ook het level design zelf is echt ver beneden de maat. Sommige assets zien er best tof uit, voor de rest is het net alsof je een Playstation 2 titel speelt met backwards compatibility. De game is verder niet eens erg uitdagend, de grootste uitdaging zit hem vooral in het begrijpen wat de game van je wilt, omdat deze zelf niks laat weten.

Graphics en geluid

Dit is waar het enigszins iets beter geregeld is. Balan Wonderworld is geen lelijk game, ook de character designs zijn niet eens zo heel slecht. De game is kleurrijk en heeft genoeg herkenbare personages en elementen. Ook de outfits die je draagt zien er esthetisch gezien gewoon prima uit! Ook de performance is meer dan prima op de Playstation 5, ik had nooit problemen met framerates of wat dan ook. Ook zijn er niet geweldig veel bugs in de game. De muziek, alhoewel best leuk, blijft zich herhalen terwijl je speelt. Na 10 minuten werd ik er al finaal gestoord van. Het leuke? Je kan de muziek niet uitzetten!

Verdict

Balan Wonderworld is een game die veel ideeën heeft, maar met nog geen handjevol goed uitgewerkte ideeën. Alles voelt half-assed en gewoonweg niet leuk. Het level design is verschrikkelijk, evenals de verhaallijn. De game is kleurrijk en ziet er tof uit, ook Balan als mascotte blijft qua character design wel in je hoofd steken. Echter is de gameplay gewoon totaal niet leuk. Verder is de game erg onduidelijk en heb je de eerste uren geen idee wat er allemaal gebeurd, of wat je nu daadwerkelijk moet doen…