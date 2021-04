Update problemen bij diverse Playstation 3 titels

Er blijken wat problemen te zijn met verschillende updates en patches voor Playstation 3 spellen. Dit, volgend op het recente nieuws omtrent de sluiting van de PS3 Store, wekt enige onrust op online.

Indien je iedere generatie keurig overstapt naar de nieuwste console en je oude in de transitie verkoopt voor een extra zakcent, maak je geen zorgen. Ben je echter een verzamelaar, of speel je nog geregeld oude titels op oude spelcomputers? Dan is dit bericht misschien wel iets om bij stil te staan.

Recentelijk wordt opgemerkt op verschillende fora voor enthousiaste gamers dat verschillende Playstation 3 spellen niet meer willen updaten. Dit betekent dat er geen patches gedownload kunnen worden omdat de Playstation 3 zegt dat deze er simpelweg niet zijn. In sommige gevallen gaat het om simpele kleine verbetering, maar in sommige games zijn de patches essentieel.

Een nieuwste patch is vaak nodig om online te kunnen spelen. Zonder patch is er dus geen online multiplayer mogelijk voor de kleine lijst Playstation 3 spellen met nog actieve servers. In andere gevallen zijn patches nodig om trofeeën te kunnen ontgrendelen, of om trofee-bugs op te lossen, mocht deze aanwezig zijn in versie zonder patch.

Alom genoeg redenen waarom patches cruciaal zijn, zelfs voor oude titels. Mogelijk gaat het hier om een fout, aangezien de PS3, PSP en PS Vita winkels in december tijdelijk offline waren. Misschien is wel meer aan de hand. En heeft dit te maken met het feit dat de Playstation Store op de PS3, PSP en Vita deze zomer al gaan sluiten. Reeds aangekochte content kan dan nog steeds gedownload worden, maar hoe zit het met updates en patches die je niet eerder heb gedownload?

Dus bij deze een oproep aan jou, als je nog van plan bent om op je Playstation 3 te gaan spelen: Check even of je je spellen nog kunt updates voordat het mogelijk niet meer kan.