MAD Lions zijn de nieuwe kampioenen van de LEC!

Zes jaar, zeven maanden en vijfentwintig dagen heeft het geduurd voordat er een nieuwe kampioen werd gekroond in Europa. In al die jaren was het of Fnatic of G2 Esports dat kampioen werd. Maar sinds gisteren is Europa een vierde kampioen rijker geworden. MAD Lions wist na een zinderende finale Rogue te verslaan en zijn daarmee de nieuwe LEC Champions! Geen G2 Esports of Fnatic dat naar MSI gaat maar MAD Lions. We zijn heel benieuwd wat dit “rookie” team kan doen tegen de grootmachten uit de andere regio’s. Worlds 2020 werd een ramp voor MAD Lions. Kunnen zij revanche nemen op MSI? Laten we het hopen.

De finale weekend van de LEC begon op de zaterdag met G2 Esports tegen Rogue. In deze game was G2 Esports lichtelijk favoriet ten opzichte van Rogue. Maar het was Rogue dat ijzersterk voor de dag kwam. Ondanks dat G2 Esports de eerste game won, trok Rogue de match vanaf de tweede game naar zich toe. Inspired, Odoamne en Trymbi domineerde hun counterparts van G2 Esports. Daarnaast was G2 Esports de weg kwijt tijdens de drafts en wist Rogue keer op keer al te winnen tijdens de drafts van de teams. Dit kwam in de laatste drie games pijnlijk naar voren voor G2 Esports. De drie games werden overtuigend gewonnen door Rogue en verdienden daarmee terecht een plek in de finale.

Zondag werd de finale van de LEC tussen MAD Lions en Rogue gespeeld. Rogue ging verder met waar het een dag ervoor was gebleven. De eerste game werd gemakkelijk gewonnen. In de tweede game kwam er eindelijk wat meer tegengas van de MAD Lions. Echter wist Rogue zichzelf op matchpoint te zetten. Maar vanaf game drie was het aan MAD Lions. Mede door de toplaner Armut kwam MAD Lions terug tot een 2-2 score. Daarna volgde een nagelbijtende finale game waar de game over en weer ging tussen Rogue en MAD Lions. Wederom was het Armut die met twee prachtige acties uiteindelijk de finale besliste. MAD Lions mag nu een paar weken genieten van wat rust. Zes mei mogen zij weer aan de slag in IJsland tijdens MSI 2021.