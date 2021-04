Resident Evil 4 VR aangekondigd voor Oculus Quest 2

Tijdens de Resident Evil showcase van 15 op 16 april in de nacht hebben Capcom en Facebook een nieuwe versie van Resident Evil 4 aangekondigd. De cult classic komt namelijk de nieuwe Oculus Quest 2.

In Resident Evil 4 VR verschuift het perspectief van de game naar first-person en ziet de speler alleen de handen van Leon S. Kennedy wanneer hij schiet, slaat of andere handelingen uitvoert. De game biedt voor het eerst een nieuw perspectief in Resident Evil, nadat de game op veel platformen opnieuw is verschenen in de afgelopen jaren.

Capcom, Oculus Studios en Armature Studio werken samen aan de Oculus Quest 2 versie van de game. Meer informatie over de game wordt onthuld tijdens Facebook’s Oculus Gaming Showcase op woensdag 21 april.

Het lijkt er op dat Resident Evil 4 VR alleen gepland staat voor een release op Oculus’ PC-loze headset. De titel wordt immers gemaakt samen met het Oculus Team.

Oculus Quest 2 is een van de meest gebruiksvriendelijke headsets in de zin dat je er geen console of PC voor nodig hebt. Alle games kunnen via de Quest 2 zonder extra apparaat gespeeld worden, waardoor je aan alleen de headset genoeg hebt. Het grote nadeel aan Quest 2 is dat het van Oculus, dus van Facebook is. Hierdoor heb je een Facebook account nodig om er op te kunnen spelen.