Film Recensie: Monster Hunter

De Monster Hunter film verscheen eerder deze maand digitaal en is later deze maand fysiek verkrijgbaar via selecte retailers. Aangezien de film sterk is gebaseerd op de spellenreeks van Capcom, konden we het niet laten om deze film nauwkeurig te bekijken.

Monster Hunter is nu op het witte doek in je eigen woonkamer te bekijken. Kijkt de film net zo lekker als dat het speelt?

Achter onze wereld gaat nog een andere schuil: een wereld vol gevaarlijke en machtige monsters die met een dodelijke wreedheid over hun territorium regeren. Wanneer Captain Artemis (Milla Jovovich) en haar eenheid (TI Harris, Meagan Good, Diego Boneta) door een plotse zandstorm in een nieuwe wereld terechtkomen, ontdekken de soldaten tot hun schrik dat deze vijandige en onbekende omgeving bewoond wordt door gigantische en angstaanjagende monsters die bestand zijn tegen hun wapens. Terwijl ze wanhopig proberen te overleven, ontmoeten ze de mysterieuze Hunter (Tony Jaa), die de machtige wezens dankzij zijn unieke vaardigheden steeds één stap voor is. Naarmate Artemis en Hunter naar elkaar toe groeien, ontdekt ze dat hij deel uitmaakt van een team geleid door de Admiral (Ron Perlman). Omdat hun wereld vernietigd dreigt te worden door een groot gevaar, bundelen de moedige krijgers hun unieke krachten en verenigen ze zich voor de ultieme krachtmeting.

Monster Hunter

Dat de film sterk is gebaseerd op de spellenreeks is geen geheim. Ondanks Monster Hunter Rise de meest recente game is in de serie, is de film het meest te vergelijken met Monster Hunter: World, uit 2018. De gelijkenissen zijn overal te vinden. Van de Admiraal (die ook in Rise te zien is), tot Tony Jaa’s personage die sterk lijkt op de Field Team Leader. We zien ook een Chef Palico, die overduidelijk de looks overneemt van de Meowscular Chef uit de kantine in je World thuisbasis. Zelfs de basis uit de film, lijkt op die uit World.

Qua looks zit de film dan ook heel erg netjes in elkaar. De CGI is echt op en top. Met kleine fragmenten waarin het even niet zo lekker loopt is het voor de rest een hele mooie vertoning. Vooral de monsters zien er echt ontzettend wreed uit. Diablos en Rathalos stelen de show, maar aan het einde van de rit wacht er nog een verrassing op de loer die hint naar een mogelijk vervolg op de film.

Het is daarbij wel echt zo dat de film het vooral moet hebben van zijn looks en de brute actie scenes. Het verhaal is onder de maat. Het heeft niets met Monster Hunter: world te maken op dat vlak, terwijl er meer dan zat mogelijkheden liggen om verder te bouwen op de verhalen en lore die World en Iceborne klaar hebben gelegd. Het hoeft niet eens een vervolg te zijn op World of Iceborne, maar een zijweggetje inslaan om de gebruikte personages, die dus zowel in de film als in World zitten, verder te exploreren. Zo weten we bijvoorbeeld niets over Tony Jaa’s personage en blijft hij in de game ook een beetje underdeveloped. Dit was een prachtig moment geweest om verder te bouwen op een al ijzersterke fundering.

New World

In plaats daarvan zien we een groep Amerikaanse soldaten die uit de echte wereld door een vreemde storm terecht komen in de New World. In deze wereld komen ze al heel snel in contact met Diablos die de meeste soldaten al snel weet uit te schakelen. Bekende vervelende aanvallen van dit zandmonster uit de spellenreeks zien we terug op het witte doek.

Zoals verwacht werken de wapens van de soldaten niet op de monsters in de nieuwe wereld. Alleen de rasechte Hunter wapens komen van pas en Tony Jaa’s Hunter weet daar wel raad mee. Artemis, als laatst overlevende soldaat komt in contact met de Hunter en in eerste instantie denken ze vijanden van elkaar te zijn. Het duurt echter niet lang voordat ze zich realiseren dat ze beter samen kunnen werken. De Hunter leert Artemis om te gaan met de wapens uit de Monster Hunter reeks, waaronder de Dual Blades inclusief Demon Mode.

De film zit vol met knipoogmomenten naar de spellenreeks, maar uiteindelijk voelt het niet aan als een waar Monster Hunter verhaal. Buiten de bekende monsters, wezens en gereedschappen wordt er onvoldoende geëxploreerd op het gebied van wereld en lore van de franchise. En dat terwijl Monster Hunter World letterlijk meer dan genoeg mogelijkheden op dit gebied voorkauwt en voor je klaar legt. Waarom moet het gaan om soldaten uit de moderne wereld die terecht komen in een onbekende wereld, waar na de eerste 5 minuten toch al iedereen van dood is? Welke toegevoegde waarde had dit? Waarom werd de focus niet volledig gelegd op de New World met de Hunter gemeenschap en de bedreiging en het gedrag van de monsters?

Verdict

Monster Hunter is, als je langs het verhaal heen kunt kijken, een knap in elkaar gezette film met veel goede CGI monsters en een aantal toffe en brute actie scenes. Het is daarbij wel heel duidelijk dat het overgrote deel van het budget hier in gestopt is. Het verhaal is ver onder de maat en laten we hopen dat in een mogelijk vervolg hier meer aandacht aan wordt geschonken. Tot het zover is, wordt de wereld van Monster Hunter door te spelen nog steeds beter verreikt dan door Monster Hunter te kijken.

De monster Hunter film is nu al digitaal te huren of te koop. De fysieke versie verschijnt vanaf 28 april bij Bol.com (in een hele toffe Steelbook). Een leuk verzamelitem voor de kenners, aangezien er ook extra beelden op staan die gaan over de verfilming van de gamereeks. De film is uitgegeven door Sony Pictures Home Entertainment.