F1 2021 vanaf 16 juli verkrijgbaar met gloednieuwe verhaalmodus

De volgende titel in de populaire racing sim van Formule 1 is onlangs aangekondigd met een unieke trailer. De trailer legt de nadruk op Braking Point, een nieuwe verhaalmodus in F1 2021.

De eerste F1 game die wordt uitgegeven door EA Sports verschijnt op 16 juli 2021 voor Playstation 5, Xbox Series X, PC, maar ook Playstation 4 en Xbox One. De game kent een gloednieuwe verhaalmodus, genaamd Braking Point. In deze nieuwe spelmodus ervaren spelers de epische reis om vanaf Formule 2 op te klimmen tot sterrenstatus in de Formule 1. Je beleeft de F1 wereld als nooit tevoren met alle hectiek zowel op als naast de baan. De emotie, rivaliteit en toewijding om altijd te presteren op het hoogste niveau zijn enkele kenmerken waar deze mode zich op zal focussen.

“Braking Point is een spannende, nieuwe innovatie die al een aantal jaar in de maak is. We zijn er trots op om de game-ervaring uit te breiden en spelers de mogelijkheid te geven om die hoge pieken en diepe dalen van het leven in de Formula 1® te ervaren, zowel op als naast het circuit,” zegt Lee Mather, Franchise Game Director at Codemasters. “Braking Point transformeert de game en zet de speler in het middelpunt van het grootste racespektakel van de planeet.”

Daarnaast wordt de carrièremodus uitgebreid waardoor je deze nu met twee spelers kan spelen. Speel samen in één team, of neem het juist tegen elkaar op in rivaliserende teams. Iedere speler kan zijn of haar hulpmiddelen zelf kiezen, dus spelers van elk niveau kunnen met elkaar samen spelen in deze mode. Deze mode introduceert nu ook de echte seizoensstart. Hierdoor kunnen spelers op elk moment instappen met de huidige stand van het wereldkampioenschap.