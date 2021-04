Overwatch regisseur, Jeff Kaplan, verlaat Blizzard

Ze zeggen wel eens dat Blizzard niet meer is wat het is geweest. Activision lijkt een steeds meer vingers in de pap te roeren en de milde Blizzard successen van de afgelopen paar jaar zijn slechts een schaduw van het bedrijf dat ooit World of Warcraft op de wereld zette.

Met Overwatch 2 volop in ontwikkeling komt het nieuws als een schok bij de trouwe fans. Het blijft erg lang stil omtrent de opvolger van de Hero Shooter. Velen hadden vertrouwen in Jeff, als een van de weinig bekende figuren nog bij Blizzard. Hij neemt persoonlijk afscheid met een kleine notitie op de officiële website:

i am leaving Blizzard Entertainment after 19 amazing years.

it was truly the honor of a lifetime to have the opportunity to create worlds and heroes for such a passionate audience. i want to express my deep appreciation to everyone at blizzard who supported our games, our game teams and our players. but i want to say a special thanks to the wonderful game developers that shared in the journey of creation with me.

never accept the world as it appears to be. always dare to see it for what it could be. i hope you do the same.

gg,

jeffrey kaplan