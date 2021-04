Preview: Returnal – Een Playstation 5 Roguelike

Volgende week verschijnt Returnal exclusief voor de Playstation 5. Om jou echter alvast wat over de over de game te kunnen vertellen hebben wij al een paar uur op de onbekende planeet Astropos doorgebracht.

Returnal is in principe een roguelike shooter. Dit betekent dat iedere keer als je de game speelt, het er iets anders uit ziet. De omgeving is veranderd en spullen liggen op een andere plek. Returnal noemt zo’n leven een cycle. Iedere keer als je met Selene terugkeert naar je schip als je sterft, begint een nieuwe cycle.

De game begint met een crash landing ergens in een buitenaards bos op Astropos. Dit is het eerste bioom waar je in terecht komt. In totaal zijn er zes verschillende biomen in het spel. Elk bioom kent haar eigen looks, soorten vijanden en meer.

Returnal

Het doel in Returnal is om steeds een beetje verder te komen in de hardnekkige wereld waar Selene uit wilt ontsnappen. Er lijkt echter geen uitweg te zijn. Zelfs met doodgaan ontsnapt ze niet uit de greep van Astropos. Bij ieder sterfgeval keert ze terug bij haar schip in het bos. Bijna alle voortgang van de vorige cycle is verdwenen en de wereld ziet er opeens een stuk anders uit.

Onderweg vindt ze opgenomen geluidsfragmenten van haarzelf. Ze heeft echter geen herinnering van deze opnames. Het duurt niet lang voordat ze er achter komt dat de cyclus zich blijft herhalen en dat er ergens op deze planeet wel een uitweg moet zijn, toch?

Met dit doel voor ogen beweeg je je langzaam maar zeker door de horrors op Astropos in gevarieerde locaties die procedureel gevormd worden. Ondanks dit feit zit Returnal bomvol verhaal en praat Selene onderweg tegen haarzelf om alles op een rijtje te zetten. Met haar bevindingen, is het aan jou als speler, om de verbinding te zoeken tussen al deze verschijningen.

Ik ga op reis en ik neem mee

Alleen een handpistool. Je begint op Astropos met lege handen. Tijdens je eerste paar minuten verkennen kom je een Astra scout zoals jezelf tegen. Je identificeert de persoon door te kijken welke naam er op de helm staat afgebeeld. “Selene”. Ze schrikt. Om de een of andere reden heeft ze zojuist een lijk van haarzelf gevonden. Gelukkig had deze wel een handpistool op zak. Deze draag je vervolgens bij je en dit is één van de weinige voorwerpen die je behoud als je een nieuwe cyclus start, of lees: dood gaat. Behalve permanente upgrades die je tijdens je verhaal vindt, zoals een zwaard en grijphaak, moet je bijna alles opnieuw vinden in een nieuwe cycle.

Hierdoor blijft zelfs het eerste gebied van de game steeds opnieuw een uitdaging, aangezien je niet zoals op het einde van je laatste cycle een uitgebreider arsenaal tot je beschikking hebt. Maar wel een aantal permanente upgrades om extra spullen te verzamelen en meer locaties te bereiken.

Ik zei eerder al dat de trailers van de game me Dark Souls en P.T. vibes gaven. De combat zag er intens uit en de meer verhalende secties ogen angstaanjagend. Na de eerste paar uur en mijn eerste ‘House Sequence’ sta ik nog steeds vol op achter deze vibes, maar voeg ik graag Metroid Prime toe aan deze vibe. De muziek, gameplay en indeling van de map geven me een sterke Metroid vibe en daar kan ik heel goed mee leven.

Ik voel het aan mijn controller

Returnal is een rasechte Playstation 5 exclusive en dat voel je. Letterlijk. De DualSense ondersteuning in deze game is op misschien wel op hetzelfde niveau als Astro’s Playroom. Als misschien niet een tikkeltje beter. Daar ben ik nog niet helemaal over uit. Van gameplay, tot cutscenes. Je DualSense laat je niet in de steek als extra zintuig. Regendruppels, terrein, donderslagen, feedback van wapens en nog veel meer. Alles voel je in de controller.

Het meest toffe aan de DualSense in Returnal is dat je ieder wapen op twee manieren kunt vuren. Zodra je L2 een beetje indrukt zoom je in met je wapen en kan je schieten op de gebruikelijke wijze. Je voelt een soort van weerstand in L2, alsof je de trigger twee keer kan induwen. Dat kan ook. Druk je voorbij de milde weerstand, dan heeft je wapen een andere vuurmode. hierdoor schiet je bijvoorbeeld een bom af, of target-zoekende projectielen. Afhankelijk van de alt-fire mode die op je wapen zit geïnstalleerd.

Returnal tot nu toe

In de eerste 4 uurtjes van de game ben ik door de eerste twee biomen gekomen en heb ik twee grote bazen verslagen. Deze bazen zijn pittige gevechten met veel verschillende soorten gevaren. Beide bazen hadden drie levensbalken per stuk en na iedere balk kreeg het wezen extra aanvallen. Tot nu toe is het echt een bom vol actie en karakter en kan ik er geen genoeg van krijgen. De sfeer, de muziek, de snelle gameplay, de mysterie, hoe vloeiend het speelt en uitziet. Het smaakt naar meer. Voor nu return ik naar Astropos in Returnal en zie je me volgende week weer, in de review.