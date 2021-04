Tales of Arise verschijnt op 9 september 2021

Tales of Arise, de nieuwe langverwachte game binnen de ‘Tales of’ franchise van Bandai Namco staat gepland voor een release op 9 september 2021. Dit maakt het Japanse blad Famitsu bekend via hun website.

Er zijn gloednieuwe screenshots en een trailer vrijgegeven. De JRPG verschijnt later dit jaar na meerdere keren te zijn uitgesteld. Het positieve gevolg hiervan is dat er ook een next-gen upgrade verschijnt. Hierdoor zijn de laadtijden op Xbox Series X en Playstation 5 drastisch lager. Ook kunnen beide next-gen systemen kiezen voor een 4K mode of een 60 FPS mode. Vreemd genoeg lijkt er geen 4K60 mode te zijn voor next-gen. Misschien is het slechts een vertaal error. Een extra’tje voor de Playstation 5 spelers: DualSense ondersteuning. In welke vorm dat mag zijn, is nog niet bekend.

Voor alle in-depth informatie over de nieuwe Tales of Arise titel kan je terecht op de website van Famitsu. Hier zie je ook direct alle screenshots die zijn vrijgegeven. Er staat een bom aan nieuwe informatie voor de echte fans. Helaas moet je het wel even met Google Translate vertalen. Het kan dus zijn dat je wat gekke dingen tegenkomt door een ietwat vreemde vertaling.

Tales of Arise maakt gebruik van een nieuwe technologie die Bandai Namco “Atmos Shader” noemt. Dankzij deze technologie leveren ze prachtige visuele beelden met een soort schilderij achtige stijl. Bekijk een voorbeeld hier beneden:

Zoals je kunt zien heeft het inderdaad veel weg van een schilderij. Alsof de Japanse Bob Ross de concept art verzorgt voor de game. Toch zijn dit geen concept kunstwerken, maar in-game screenshots.