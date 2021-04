RuneScape lanceert deze zomer op mobiel, uit Early Access!

De ondertussen meer dan 20 jaar oude MMORPG van Jagex verschijnt deze zomer op je mobiel. De game was al speelbaar op smartphones in Early Access. De volledige versie ontgrendeld een aantal leuke beloningen.

Spelers kunnen RuneScape nu alvast pre-orderen in de App Store of Google Play Store. Met het gratis pre-orderen van de game ontgrendel je vijf beloningen om te gebruiken in het spel. Het zijn voornamelijk cosmetische aanpassingen zoals een kapsel, zwaard en huisdier, maar er zit ook een uniek harnas bij. Dit harnas geeft je 50% meer XP voor een periode van 7 dagen!

De aankondiging van de volledige lancering, uit Early Access, komt gelijk met het nieuws dat RuneScape een van de meest populaire Early Access titels is op mobiel. In de afgelopen 18 maanden werd de Early Access versie door maar liefst 2,1 miljoen spelers gedownload op iOS en Android.

“De uitnodiging om te pre-orderen en pre-registreren is een groot en spannend moment, “zegt Ryan Ward, uitvoerend producent van RuneScape.” Het is geen geringe prestatie geweest om een van ’s werelds grootste MMORPG’s naar ’s werelds grootste en meest wijdverspreide game-platform te brengen. Deze zomer zijn we klaar om spelers op mobiel te verwelkomen in een fantastische, levende wereld en hen te verbinden met een RuneScape-community bestaande uit miljoenen spelers. Onze community betekent alles voor ons. We hebben de tijd genomen in Early Access om te luisteren naar de feedback van spelers en een ervaring gecreëerd die net zo geweldig is op mobiel als op desktop. Gezien de 20-jarige geschiedenis van RuneScape, is het een monumentale prestatie om heel RuneScape op mobiel te laten draaien en we kunnen niet enthousiaster zijn voor de lancering.”

Het beste nieuws is dat de mobiele versie en de PC versie volledig met elkaar verbonden zijn. Je kunt met hetzelfde account verder spelen en precies dezelfde dingen doen. Het enige verschil is het formaat van het beeldscherm en de touchcontrols.

Old School RuneScape

De mobiele versie Old School RuneScape is al enige tijd beschikbaar op iOS en Android. Deze versie van de game is inmiddels al 8 miljoen keer gedownload. Het won de BAFTA Publieksprijs voor EE Mobile Game of the Year tijdens de BAFTA Game Awards 2019.