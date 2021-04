13 EA Games nu met FPS Boost op Series X en S

Microsoft heeft aangekondigd dat er nieuwe titels gebruik maken van de FPS boost op Xbox Series X en Xbox Series S. Deze EA games zijn beschikbaar via Xbox Game Pass.

FPS Boost maakt het mogelijk om titels van de vorige generatie met een hogere framerate te laten draaien op nieuwere machines. In dit geval dus de Xbox Series X en Series S. Microsoft introduceerde deze feature al een paar weken terug met titels als Watch Dogs 2 en Far Cry 4. Dit maal wordt het lijstje uitgebreid met 13 EA games, waarvan er een aantal geboost worden tot 120 FPS en een aantal tot 60 FPS.

Deze games zijn speelbaar tot 120 FPS op Series X en S:

Battlefield 1

Battlefield 4

Battlefield 5

Mirror’s Edge Catalyst

Plants vs. Zombies: Battle for Neighborville

Plants vs. Zombies: Garden Warfare

Plants vs. Zombies: Garden Warfare 2

Star Wars Battlefront II

Star Wars Battlefront

Titanfall

Titanfall 2

Unravel 2

Sea of Solitude is nu speelbaar tot 60 frames per seconde.

Microsoft is nog niet klaar met deze feature. In de toekomst worden er nog meer titels toegevoegd met FPS boost. Sommige games zijn nu al speelbaar met hogere frames. Alle games van de vorige generatie die geen FPS-slot hadden kunnen nu al gespeeld worden met een hogere framerate. Om stabiliteit te verzekeren in de vorige generatie kozen veel ontwikkelaars echter voor een FPS slot. Bij veel titels was dit 30 FPS.