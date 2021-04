Voorbeschouwing MSI 2021: Groep A

Nog maar 10 dagen totdat het geweld los barst rond het toernooi MSI 2021. In de komende dagen gaan we de drie startgroepen van het toernooi met jullie doornemen. We beginnen vandaag met groep A. Normaliter zouden we vandaag het hebben over de vier deelnemers van een groep. Echter dankzij Covid-19 en de beperkte reismogelijkheden heeft groep A maar drie deelnemers in plaats van vier. VCS kampioen GAM Esports uit Vietnam neemt geen deel aan het toernooi. Zij mogen niet reizen naar IJsland vanwege de lokale reisregels wat betreft Covid-19. Zeer jammer want GAM Esports is een team dat altijd voor de leuke verrassingen kon zorgen.

Zonder GAM Esports op MSI 2021 heeft groep A dus maar drie teams. Dit zijn: Royal Never Give Up, Unicorns of Love en Pentanet.GG. We beginnen met de wat onbekende Pentanet.GG. Zij komen uit de regio van Oceanië en kenden een sterke spring split. Tijdens de reguliere competitie verloren zij slechts maar één game. Daarmee hielden ze de wat bekendere teams als Legacy Esports en Dire Wolves achter zich. In de play-offs werd het in de tweede ronde kantje boord waar ze na vijf games pas een plek in de finale wisten te bemachtigen. Eenmaal in de finale versloegen zij PEACE met een 3-1 score. Bekendste speler van Pentanet.GG is hun jungler Pabu. We zagen Pabu naam maken op een All-star event waar hij onder andere Doublelift, Faker en Rookie versloeg in de 1v1 games.

Tweede team uit de eerste groep van MSI 2021 is Unicorns of Love. Unicorns of Love is een bekende naam in Europa. Sinds de LEC format speelt UoL echter in de LCL waar het in de reguliere split vierde werd, maar in de play-offs vrij dominant de titel wist binnen te slepen. De roster van het team is na vorig jaar niet gewijzigd dus zien we vertrouwde vijf gezichten aantreden over 10 dagen. En dan hebben we nog RNG uit de LPL nog. Na een sterke reguliere split waar ze nummer één werden met slechts twee verloren games, zag het er in de play-offs lastig uit voor het team. In hun eerste game werden ze met 3-0 verslagen door FPX in de twee games erna wisten ze pas elk na vijf games te winnen. In de finale echter zagen we RNG waartoe het in staat is. Ze namen wraak op FPX en versloegen ze uiteindelijk met een 3-1 score. GALA de ADC van RNG is de speler om in de gate te houden tijdens MSI.