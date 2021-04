Monster Hunter Rise update 2.0 wordt morgen getoond

Op 27 april is het Koningsdag in ons kikkerlandje. Wat is een betere manier om dit te vieren dan Apex Rathalos te introduceren in Monster Hunter Rise? Capcom toont op 27 april de eerst volgende Monster Hunter Rise update.

Versie 2.0 in Monster Hunter Rise staat om de hoek. Deze stond oorspronkelijk gepland voor eind april. Wellicht is deze iets opgeschoven aangezien de onthulling pas morgen plaatsvindt. Desalniettemin beloofd het een grote update te worden. Versie 2.0 brengt ons in ieder geval twee nieuwe monsters. Deze zijn al bekend gemaakt: Chameleos en Apex Rathalos.

Chameleos is een oude bekende. Deze Elder Dragon werd voor het eerst geïntroduceerd in Monster Hunter Freedom 2 op de PSP. Daarna verscheen het wezen pas weer in Monster Hunter 4 Ultimate en Monster Hunter Generations. Andere vertoningen zijn exclusief voor Japan geweest in Frontier G en Monster Hunter Online.

Apex Rathalos wacht ons op in de Rampage mode. Alhoewel Rathalos een beetje de mascotte is van de Monster Hunter titels is de Apex versie eigenlijk heel nieuw. Helaas blijft het voorlopig bij de Rampage mode voor Apex Rathalos.

Er komt nog veel meer bij de eerste update kijken. Zo wordt de Hunter Rank Cap voor nu verwijderd, en zien we nog veel meer onaangekondigde content en aanpassingen verschijnen. Wil je het nieuwste nieuws niet missen? Morgenmiddag om 16:00 gaat Capcom de update live met ons delen in een livestream.

Monster Hunter Digital Event – April 2021 is coming up next week! Tune in for news on the first free #MHRise update (Ver. 2.0), feat. Chameleos, Apex Rathalos and much more, as well as the latest info on #MHStories2. 📺 https://t.co/k19ItmqDFq pic.twitter.com/uGk6Ab0IRH — Monster Hunter (@monsterhunter) April 23, 2021

Capcom staat bekend om de langdurige en sterke ondersteuning van de Monster Hunter titels. Een groot voorbeeld is World geweest. Een jaar lang nieuwe en terugkerende monsters, cross-over evenementen en meer. Dit zelfde mogen we hoogstwaarschijnlijk ook verwachten met Rise. Zo zit je waarschijnlijk nog ruim 2 jaar gebakken als we de uiteindelijke Ultimate Edition meetellen.