Maak kennis met Rivet in Ratchet and Clank: Rift Apart

De vrouwelijke Lombax in Ratchet and Clank: Rift Apart heet Rivet. De naam van de mysterieuze Lombax is eindelijk onthuld in een nieuwe gameplay trailer. Gameplay? Betekent dit dat ze speelbaar is? Ja!

Ratchet and Clank: Rift Apart introduceerde ons al in eerder getoonde beelden aan een vrouwelijke Lombax. We wisten alleen nog niet hoe ze heette, of wat haar rol zou zijn de game. Daar hebben we nu een iets beter beeld bij. Ze kan namelijk net zo hard kont schoppen als Ratchet. In de gloednieuwe gameplay trailer zien we blauwgekleurde Lombax al eventjes in actie:

Het ziet er naar uit dat Ratchet en Clank weer opgesplitst zijn nadat ze de door een portaal van de kwade Nefarious stappen. Clank ontmoet een vrouwelijke Lombax: Rivet. In de getoonde beelden zien we haar in actie. Met een ander arsenaal dan Ratchet krijgen we nieuwe manieren om de gevaren in een onbekende dimensie te overwinnen.

Vanaf 11 juni is Ratchet and Clank: Rift Apart exclusief verkrijgbaar voor de Playstation 5. Waar het naar uit zien gaan we het verhaal vanuit meerdere perspectieven bekijken en spelen. Enerzijds van Ratchet, die op zoek is naar Clank. En anderzijds vanuit de ogen van Rivet, die samen met Clank op zoek is naar Ratchet. Samen zullen ze Nefarious weer een lesje moeten leren.