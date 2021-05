Fallout 76 in 2021

Wastelanders opgelet, Fallout 76 belooft weer leuke nieuwtjes voor het komende jaar. Grootse veranderingen, quests, nieuwtjes, items, alles wat je je kan bedenken. Lees je mee?

De Brotherhood, Steel Reign, wordt uitgebreid! Een tijd geleden kwam deze uitbreiding naar Fallout 76 en eerlijk gezegd zat ik, samen met veel Fallout fans, te wachten op een Brotherhood of Steel uitbreiding. Een factie die niet meer weg te denken is uit het spel liet enige tijd op zich wachten. Maar eindelijk waren ze daar, met een grote nieuwe questlijn en nog verschillende side quests. Deze tak gaat opnieuw de verdieping in! Er zullen nieuwe locaties komen, nieuwe NPC’s, nieuwe quests die we uit kunnen spelen en je kan nieuwe items verkrijgen. We worden geteased met het legendarische craften maar ook met een nieuwe Power Armor? Spannend!

We kennen allemaal het ongemakkelijke gevoel wanneer je nieuwe plekken in Fallout 76 ontdekt. Zeker als je dit doet in de donkere uurtjes van de nacht. Toch gaf een heldere sterrenhemel altijd een gevoel van veiligheid. Tot nu..? De makers teasen een spookachtig bestaan achter de sterren, ben jij stoer genoeg om te ontdekken wat dit inhoudt? Zet je aluminium hoedje maar op!

Tot slot laat de teaser van alles zien rondom nieuwe wapens en items. Maar ook je camp kan straks wel wat werk gebruiken? Want je krijgt dus schijnbaar veel meer C.A.M.P. slots! Zo kan ik eindelijk gebruik maken van de beschikbare Vault in het noorden. Misschien kan je jezelf zo ook makkelijker over de map begeven zonder teveel geld uit te hoeven geven aan de fast travel optie (al heb ik daar natuurlijk als echte Hollander al lang de juiste perks voor).

Ik kan niet wachten om weer te duiken in Appalachia. Alleen of met vrienden, er is binnenkort weer zat werk te verrichten!