Microsoft voegt 74 FPS Boost titels toe

Dankzij FPS Boost op de Xbox Series X en Xbox Series S, speel je last-gen games met een sneller verversend beeld. Veel games die enkel speelbaar waren in 30FPS zijn nu speelbaar in 60FPS of zelfs 120FPS.

Kort mar krachtig: Je gameplay ziet er soepeler uit. Voor sommige titels, zoals schietspellen, vechtspellen en snelle actiespellen is dit erg belangrijk, aangezien het verschil op leven en dood net in die ene frame gemaakt kan worden. We zagen eerder al verschillende Bethesda en EA titels toegevoegd worden. Er waren al 23 titels met FPS Boost. Vanaf gisteren is dit nummer verhoogd naar maar liefst 97. En hier stopt het nog niet.

Today, we’re releasing our largest drop of games featuring FPS Boost to date, bringing the total titles boosted to 97, many of which are included in @XboxGamePass and @EAPlay (included with an Xbox Game Pass Ultimate subscription). https://t.co/eCyB8KgAbQ pic.twitter.com/DDjMbRB9TL — Larry Hryb 🏡🎮☁ (@majornelson) May 3, 2021

Enkele nieuwe titels die speelbaar zijn in hogere frames zijn Assassin’s Creed: Unity (60FPS), Hollow Knight (120FPS), Deus Ex Mandkind Divided (60FPS) en Far Cry 5 (60FPS).

In totaal zij er nu 97 games die soepeler spelen op Xbox Series X en Xbox Series S.

42 van deze games zijn speelbaar tot 120 FPS op Xbox Series X. 31 van deze games ook op Xbox Series S.

53 van deze games zijn nu speelbaar met 60 FPS op Xbox Series X en Xbox Series S.

Veel van de titels met FPS Boost zijn ook beschikbaar via Xbox Game Pass. Hierdoor kan je zonder extra kosten al even kijken hoe de games van een aantal jaar geleden opeens veel fijner spelen dan je gewend bent. Bekijk hier de hele lijst met games die gebruik maken van FPS Boost.