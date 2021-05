MSI 2021 voorbeschouwing: Groep C

Nog twee dagen en drie uurtjes voordat we dan eindelijk kunnen genieten van het eerste internationale toernooi van League of Legends. MSI 2021 trapt donderdag om 15:00 af met de eerste game tussen twee teams uit de laatste groep, groep C. De huidige Worlds Champions nemen het op tegen de kampioen van de LCS Cloud9. En bij Cloud9 zien we een paar oude bekende terug. Zven de ADC is inmiddels al een paar jaar in de LCS te zien. Perkz is begin van dit jaar overgekomen naar de LCS en was gelijk succesvol en won zijn eerste split in NA. MAD Lions sluit de eerste dag af rond 20:00.

Naast Cloud9 en Damwon Kia heeft groep C nog twee andere teams. Infinity Esports uit de LLA en DetonatioN FocusMe uit de LJL maken deze groep op MSI 2021 compleet. Damwon Kia domineerde de spring split van de LCK. Het team verloor slechts twee games tijdens de hele split. In de play-offs was het team niet te stoppen en won elke game inclusief de finale met een 3-0 score. Cloud9 had het wat zwaarder in de LCS. Met slechts één punt verschil op de nummers twee en drie kwam Cloud9 bovenaan in de reguliere split. In de play-offs wist Team Liquid in de finale zelfs op 2-1 voorsprong te komen en moest Cloud9 diep gaan om de overwinning binnen te halen.

De derde gegadigde in groep C van MSI 2021 is DetonatioN FocusMe. Net als Damwon Kia verloren zij tijdens de reguliere split slechts tweemaal. In de play-offs werden de rondes beide met 3-1 gewonnen. De teams uit LJL weten doorgaans weinig indruk te maken op internationale toernooien. Hetzelfde geldt voor de teams uit de LLA. Infinity Esports werd tweede in de LLA tijdens de reguliere split. Daarna in de finale van de play-offs waren er vijf games voor nodig voordat Infinity Esports de beker kon optillen. Verwachting voor groep C is dan ook dat Damwon Kia en Cloud9 door zullen gaan naar de volgende ronde.