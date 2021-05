Is Biomutant de frisse wind die we nodig hebben?

Biomutant laat steeds meer trailers zien en er beginnen ook meer en meer previews te komen. Zo heeft onder andere Gamespot laten weten wat zij van de game vinden. Maar, kan Biomutant een jarenlange streak aan standaard open wereld games doorbreken met unieke gameplay elementen?

Eén ding is zeker, Biomutant ziet er uniek uit. Het is een ‘wat als’ soort game, waar dieren de wereld over hebben genomen. Het is aan jou om je eigen personage te maken en de gevaarlijke wereld van Biomutant te trotseren. Er is nog weinig bekend over het narratief in de game. Wel is bekend dat het verteld zal worden via een Talking Head. Een soort verteller dus! Ook weten we dat jouw keuzes in het verhaal er toe doen.

Mutant May Cry

Biomutant is een ambitieus project van een kleiner team. Toch lijkt de game erg groot en zijn er een boel diepgaande systemen. Eén van deze systemen is de combat. Om de combat te begrijpen moet ik het even hebben over crafting. Hoe crafting gaat werken, is dat je erg creatief mag gaan zijn in de game. Bijna alle loot in de game is namelijk op een bepaalde manier te gebruiken voor het craften van je wapens. Ieder wapen kan dus eigen elemental damage krijgen, eigen skills hebben en anders spelen. Het is aan jouw om te kijken waar jouw speelstijl ligt in de 5 loadouts die je tegelijk kan dragen!

Buiten dit alles kan je ook verschillende soorten kogels maken en dragen, van exploderende kogels tot penetrerende kogels! Alles wat jij veranderd aan jouw wapen, heeft direct effect op de speelstijl.

De combat zelf voelt volgens previewers een beetje ‘floaty’, maar op een goede manier. Je maakt slim gebruik van combo’s en de combat is erg flashy. Het draait ook echt om de dynamiek tussen het gebruiken van slagwapens en pistolen! Wapens zijn ook expres groot gemaakt, zodat de combat er nog toffer uit zal zien. De ontwikkelaars bestaan dan ook uit oude Just Cause devs, dus je weet gewoon dat de game action-packed gaat zijn met vloeiende movement!

Je krijgt door de game meerdere mutaties als personage. Deze kan en zal je moeten gebruiken om de gevaarlijke gebieden te trotseren. Eén van de mutaties die de ontwikkelaars laten zien is een soort bubbel waarmee je kan stuiteren voor wat toffe platforming. De game zal ook classes krijgen, bekijk het maar eens in een video van Legacy Gaming:

Gebieden en vehicles

Ieder gebied in Biomutant ziet er fantastisch uit als we de trailers en previews moeten geloven. De game heeft een eigen esthetische stijl, met een mengeling van comic-achtige teksten, ‘cutesie’ kleurenpaletten en een post-apocalyptische look. Dit ziet er tot nog toe in iedere trailer fantastisch uit. Je hebt gebieden die zich aanpassen op een soort natuurramp of heftige weersomstandigheid. Maar, er zijn ook gebieden die geteisterd zijn door radioactiviteit. Ieder gebied heeft eigen ‘Bioms (?)’, die bepalen welke effecten jij moet trotseren.

Vehicles en mountable levende wezens zijn erg uniek aangepakt in deze game. Het liet me qua idee gelijk denken aan Guild Wars 2: Path of Fire! Vehicles en mounts zijn er om gebieden op specifieke manieren te trotseren, om simpelweg te snelreizen of om te gebruiken in combat. Zo heb je een hand waar je in kan zitten die uit de vingers vijanden dood kan schieten, een soort mech-suit waarmee je door gebouwen en vijanden kan meppen en een glider waarmee je kan zweven door de lucht. Zo zijn er een boel vehicles en mounts te vinden in de game!

Mordor-lite

Je kan tussen 6 tribes, of stammen, kiezen in Biomutant. Iedere stam maakt eigen keuzes en heeft eigen normen en waarden. Het faction systeem is dan ook geïnspireerd op Shadow of Mordor en de ontwikkelaars noemen dit een lichte versie van de Lord of the Rings titel. Hoe dit precies zal werken is nog maar de vraag, maar het klinkt in ieder geval veelbelovend. Dit zijn van die systemen die ik persoonlijk nooit verwacht had te zien in een game als deze, gezien de schaal waarop het project begon. Het lijkt er met de tijd steeds meer op, dat de game toch een groter geheel zal worden dan verwacht.

Tijd voor een kiekje!

Een open wereld RPG game in 2021 heeft een Photo Mode nodig. Nou, Biomutant heeft geluisterd naar fans en voegt dit dan ook toe. Het is dus mogelijk om jouw favoriete moment vast te leggen en te delen met je vrienden, party of op social media!

Biomutant leent van veel genres en games, maar doet alles op een eigen manier. Toch is de gehele stijl voor de game uniek en ook lijkt het al deze bestaande gameplay-elementen te combineren tot een formule die vrij uniek gaat zien. Is dit de open wereld game die we nodig hebben om ons even af te zetten van de standaard? Wat denk jij? Biomutant zal op 25 mei verschijnen, wij zullen tegen die tijd een toffe review voor jullie neer zetten. Toch kan je in dit artikel een idee krijgen van wat de game gaat zijn! Heb jij de game al op de pre-order staan? Laat het ons weten op Facebook of in de reacties hier beneden!