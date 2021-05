Venom: Let there be Carnage krijgt eerste trailer!

Het onlangs uitgestelde vervolg op Venom heeft vandaag zijn eerste trailer gekregen. We zien niemand minder dan Carnage opduiken. Ook zien we hoe Eddie Brock ondertussen een normaal leven probeert te leven met de symbiote parasiet.

“We are Venom”. De iconische zin uit de supermarkt verlaat onze gedachte nooit meer. Later dit jaar verschijnt het vervolg op Venom, maar voordat het zover is, moeten we het nog even doen met een korte trailer.

Tom Hardy keert terug in Let There Be Carnage om zijn rol als Eddie Brock en Venom aan te nemen. Aan de overkant van Hardy staat Woody Harrelson, die de rol van Cletus Kasady en de krachtige symbiote op zich neemt.

Cletus is een seriemoordenaar en wordt opgesloten in een gesticht. Aangezien hij niet helemaal honderd procent in orde is, maar toch de nodige bloedbaden op zijn kerfstok heeft wordt hij uiteindelijk geëxecuteerd. De fatale spuiten leidden echter niet tot het sterven van Kasady, maar meer tot het ontwaken van de buitenaardse symbiote, Carnage.

Hoe en of de film de al bestaande verhaallijnen gaan vormen moet nog blijken. Carnage is gebruikelijk veel sterker dan Venom. Mede omdat de band tussen Carnage en Kasady van nature veel sterker en puurder is dan die band tussen Eddie en Venom.

Venom: Let There Be Carnage staat gepland voor een release op het witte doek op 24 september 2021. Ga jij ‘m kijken?