Wat rijmt er op uni? Battlefield onthulling in juni!

Het lijkt erop dat Electronic Arts bijna klaar is om de volgende Battlefield aan te kondigen. Dit zal ergens in juni 2021 plaats gaan vinden. Dat er een nieuwe Battlefield kwam deed zich al maanden weer de rondte. Nu is het zeker!

De ontwikkelaars hadden maar een aantal woorden vuil te maken aan de onthulling voor de onthulling. Verder weten we nog weinig tot bijna niets over wat de nieuwe Battlefield gaat worden. Er zijn geruchten over een soort herboren Battlefield 3. Ook zijn er al audiofragmenten gelekt, waar genoeg YouTubers weer op gaan speculeren. Eén ding is zeker, in juni wordt het onthuld.

We weten ook nog totaal niet op welke manier de ontwikkelaars dit nieuwe deel gaan onthullen. Wordt het een online event? Komen er meerdere teasers gevolgd door een trailer? Niemand weet het, vooralsnog. Normaal hield EA hun Play show in juni, samen met de E3. Dit jaar zal dit waarschijnlijk anders gaan lopen, gezien EA dit jaar geen E3 partner is. Dit is in ieder geval de Tweet vanuit de ontwikkelaars:

Words that rhyme with Soon: June

Boom — Battlefield (@Battlefield) May 10, 2021

Waar veel fans op hopen, is een wat meer hedendaagse Battlefield. Battlefield 1 en 5 speelden zich vooral af in de Eerste en Tweede Wereldoorlogen. Nu vinden de meesten het wel weer tijd voor een setting die meer richting Battlefield 3 en 4 gaat. Het zal in ieder geval uit gaan komen op next-gen, met alle capaciteiten die daarbij horen. Zo zullen er meer online spelers in dezelfde map passen, zullen de maps nog meer detail bevatten en zal EA binnenkort het hele pakket showcasen voor ons.

