Playstation Days of Play is terug

Sony’s Playstation Days of Play evenement komt ook dit jaar weer terug. Hier kunnen spelers beloningen ontvangen, sales leegroven en gebruik maken van een aantal gratis features, zoals multiplayer!

Als groot onderdeel van het Days of Play evenement kunnen spelers registreren om samen games te spelen en trofeeën vrij te spelen voor speciale beloningen. Hier kan je PSN avatars, thema’s en meer mee ‘winnen’ of eigenlijk vrijspelen. Je kan jezelf hier registreren en het evenement zal op 18 mei van start gaan! Op 18 mei kunnen spelers punten verdienen richting 3 verschillende doelen. Je krijgt dubbele punten als je games speelt met vrienden. Iedere game die jij op zijn minst een uur speelt gedurende die week telt mee met de puntentelling!

De trophies doelen zijn vooral gericht op het aantal dat je vrijspeelt. Iedereen kan 6 trophies verdienen per week, richting het doel. Haal jij alle doelen voor de week? Dan kan je bonusdoelen vrijspelen om sneller richting het doel te komen. Voor je PS4 kan je dynamische thema’s vrijspelen, helaas heeft de next-gen PS5 hier niet zo heel veel aan. Wel kunnen PS5 spelers PSN avatars vrijspelen.

Koopjesjagers opgelet

PS4 en PS5 spelers kunnen vanaf de 18e genieten van aanbiedingen op aardig wat games. De games en prijzen variëren per land en regio. Sony heeft nog geen details gegeven over welke games in de sale zullen staan!

Gratis online?

Gratis online! Er zal een gratis multiplayer weekend zijn, waar je geen Playstation Plus nodig zal hebben om online te spelen. Wil je dus kijken of online spelen toch iets voor jou is, of heb je een game op het oog die je eens online uit wilt testen? Dan is dat weekend jouw kans! Er is nog niet bekend welk weekend het om gaat, dit zal Sony later nog bekend gaan maken.

Kijk jij uit naar de Days of Play? Laat het ons weten op Facebook of in de reacties hier beneden!