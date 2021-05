Red Dead: Online loont Trader spelers

Trek weer je laarzen aan, stof je cowboy hoed af en spring achter je PC of console voor een heerlijk potje Red Dead: Online. Een spel waar je even kan ontsnappen aan de realiteit en kan kruipen in de huid van een doorgewinterde Amerikaan.

Een community die zeker nog niet uitgebloed is maakt dat Red Dead: Online nog altijd een onwijs leuke game (modus) is om te spelen. Met nieuwe items, quests en uitdagingen die nog altijd worden uitgerold door Rockstar maakt het zeker de moeite waard om keer op keer weer terug te komen. Of om het nog altijd trouw te spelen. Zo kan je ook een route van verdiensten aannemen als speler. Je kan bijvoorbeeld je geld verdienen in game met het werk als Bounty Hunter. Is schieten en doden nou niet helemaal je ding en houd je meer van drank (gin zeg je? Ja zeker!), dan kan je bijvoorbeeld een gevreesde Moonshiner worden en brouw je de beste drank en verkoop je het nog beter! Zo kan je bijvoorbeeld ook een Trader zijn.

Als het zoeken van speciale items en het jagen op speciale dieren je ding is, ga je voor de Trader tak. Hier kan je de dingen die je vindt omzetten in goeie profit als je dit juist weet te verkopen. Je kan deze manier van geld verdienen vrijspelen door naar een postkantoor te gaan, hier kan je dan vervolgens een brief ontvangen van ene Cripps. Hij kan je helpen om je zaakjes op orde te krijgen voor prachtige dollars! Vervolgens moet je in je camp een Butchers Table krijgen, heb je dit allemaal voor elkaar dan is het alleen nog maar de kunst om veel geld te gaan verdienen!

Eens in de zoveel tijd kunnen Red Dead: Online spelers extra XP en geld verdienen met bepaalde beroepen. Nu is het dus aan de Traders om extra geld binnen te harken. Alle missies, de Trader Sell Missions, betalen nu twee keer de normale prijzen. Dat is nog eens makkelijk verdienen!

~ Howdy Mister!