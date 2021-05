MSI 2021: MAD Lions door naar de tweede groepsronde

De eerste groepsronde van MSI 2021 is afgerond. Europa en de LEC kunnen opgelucht ademhalen wat betreft MAD Lions. MAD Lions heeft een prima start gemaakt aan het toernooi en heeft zich vrij gemakkelijk geplaatst voor de volgende ronde. Van de zes teams die doorgaan naar de tweede groepsronde zijn er vijf verwachte namen en één dat enig sinds verrassend is. Er is in ieder geval geschiedenis geschreven door Pentanet.GG. Eindelijk is het een team uit de OCE gelukt om de eerste ronde te overleven. Dit was eigenlijk de enige echte verrassing op het toernooi.

In groep A van de eerste ronde op MSI 2021 zaten slechts drie teams. Een grote kans voor een team om een ronde verder te komen, waar het normaliter het niet zou lukken. Zo is het Pentanet.GG het dan eindelijk gelukt om namens OCE een ronde verder te komen. RNG domineerde groep A naar verwachting en gaan ongeslagen naar de tweede ronde. Pentanet.GG en Unicorns of Love hielden elkaar in evenwicht tijdens de andere games. Door middel van een tie-breaker was het uiteindelijk Pentanet.GG die de beslissende slag kon slaan. In groep B van MAD Lions waren het eigenlijk MAD Lions en PSG Talon die de boel domineerden.

MAD Lions begon MSI 2021 goed door de eerste drie games direct te winnen. Tijdens de return games wist fastPAy Wildcats verrassend een winst te pakken op MAD Lions. Echter de andere twee games werden alsnog gewonnen. PSG Talon verloor enkel twee keer van MAD Lions en won de rest van de games en volgen MAD Lions naar de tweede ronde. Groep C werd gedomineerd door DAMWON Kia. De tweede plek werd een onverwachte strijd tussen Cloud9 en DetonatioN FocusMe. Met een sterke tweede ronde wist Cloud9 de tweede plek te bemachtigen in groep C. Ze wisten zelfs een winst te pakken over DAMWON Kia. DAMWON Kia en Cloud9 vervolgen hun weg naar de tweede groepsronde.