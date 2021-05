Bethesda gaat geen eigen showcase geven

In plaats daarvan gaan Microsoft en Bethesda hun showcases bundelen. Verwacht dus dat er tijdens de Microsoft showcase heel wat Bethesda nieuws naar voren komt.

De samenstelling van Microsoft en Bethesda is nog steeds een beetje verwarrend als we eerlijk zijn. Bethesda is officieel een Xbox Game Studios studio, inclusief Bethesda’s studio’s waaronder Arkane en Id Software. Toch blijft Bethesda een eigen uitgever van games en raakt Microsoft dit niet aan. Het is ook nog steeds niet helemaal duidelijk wat Bethesda nu precies gaat doen met Playstation releases. Blijven Bethesda games, buiten de exclusieve titels, ook naar Playstation komen? Nu gaan er namelijk geruchten de rondte dat Starfield exlcusief wordt voor Xbox en PC.

Om iets meer duidelijkheid, of nog meer verwarring te scheppen legt Microsoft’s Matt Booty nog een aantal dingen uit:

De aankomende show focust zich onder andere op nieuwe Bethesda content op Game Pass vanaf release

Bethesda studio’s blijven hun creatieve vrijheid behouden op gebied van ontwikkeling van games. Dit geldt overigens ook voor alle andere Xbox overnames

Microsoft forceert geen game-ontwikkeling voor Game Pass, als verlenging op voorgaande bullet.

Verwacht dus in een aantal weken een digitale showcase waarin zowel Microsoft als Bethesda nieuwe dingen gaan onthullen. Ondanks het een gebundelde showcase is, suggereren eerdere geruchten dat het wel als een apart dingetje aanvoelt. Zo krijgen de talenten achter Fallout en Skyrim waarschijnlijk een onafgebroken hoeveelheid tijd om hun nieuwe aankondigen te doen.

Dit jaar gaat de E3 door in digitale vorm van 12 juni tot 15 juni. Vorig jaar was dit niet het geval. Naast E3 zijn er ook verschillende andere showcases. Summer Game Fest van Geoff Keihley die van start gaat op 10 juni en EA Play Live in juli.

Ga jij dit jaar met de popcornbak tot wel midden in de nacht opblijven voor de onthullingen?