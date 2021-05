Ni No Kuni 2: Revenant Kingdom komt naar Nintendo Switch

Ni No Kuni fans op Nintendo Switch mogen binnenkort eindelijk aan de slag met het tweede deel binnen de JRPG reeks. Revenant Kingdom is vanaf 17 september inclusief alle DLC verkrijgbaar op Nintendo Switch.

Voorheen was alleen het eerste deel te spelen op Nintendo Switch via de remaster van een aantal jaar geleden. Het tweede deel verscheen alleen voor Playstation 4 en PC. Alhoewel het tweede deel bij de fanbase iets minder geliefd is dan het eerste deel, beloofd het alsnog een schitterend avontuur te zijn van tientallen uren.

Ni No Kuni is een bekende Japanse franchise geworden. In Japan is er zelfs een mobiele MMO van Ni No kuni en inmiddels is er ook een Netflix film. Het is niet de beste film adaptatie die we gezien hebben, maar verrijkt de fantasievolle wereld van de JRPG met wat extra popcorn vermaak.

Ni No Kuni is bekend geworden door haar hevige Studio Ghibli invloed. De eerste titel werd namelijk in samenwerking met Studio Ghibli gemaakt. Ook componist Joe Hisashi sloot zich aan bij het project om de muziek te maken voor de game. Hij heeft een van de mooiste muziekwerken gemaakt met onder andere Princess Mononoke. De verwachtingen waren groot en op dat gebied werd zeker geleverd. Studio Ghibli had iets minder invloed bij het maken van Ni No Kuni 2, maar Joe Hisashi bleef ook hier hangen om muziek te produceren voor de game. Met als resultaat: een prachtige soundtrack.

Voor veel fans van de serie die pas begonnen zijn met de Wrath of the White Witch remaster op de Nintendo Switch begint het tweede avontuur na de zomer. Vanaf 17 september is de Prince’s Edition van Ni No Kuni 2 verkrijgbaar op Nintendo Switch met alle DLC gebundeld. Ga jij er mee aan de slag?