Nieuwe Sonic aankondigingen tijdens Sonic Central op 27 mei

Sonic is terug en wel op 27 mei 2021. Het heeft erg lang geduurd, maar voor de 30ste verjaardag van Sonic heeft Sega een aantal aankondigingen voor ons klaarstaan via hun eigen showcase.

27 mei wordt een drukke dag voor gamers. Er zijn een aantal grote namen die publiekelijk iets gaan laten zien, waarvan Sonic er eentje is. Naast Sega’s livestream zien we ook een nieuwe State of Play met een kwartier aan Horizon Forbidden West gameplay. Verder zien we ook een livestream over Dying Light 2.

You’ve waited patiently, and we finally have some exciting Sonic the Hedgehog news to share with you! Tune in on Thursday May 27th from 9am PT / 12pm ET / 5pm BST / 6pm CET for a first-look at what’s coming as we celebrate #Sonic30th! pic.twitter.com/WuCoUBFaRk — SEGA (@SEGA) May 25, 2021

Wat Sega precies in Petto heeft is nog niet helemaal bekend, maar er gaan al verschillende geruchten de rondte. Het zijn daarnaast ook niet enkel games die we te zien krijgen. Zoals je misschien al weet is Sonic nu al breder te herkennen dan alleen games, en is de mascotte al te zien in films en merchandise. Wie weet krijgen we zelfs nieuwe beelden over de tweede Sonic film die in productie is.

Waar de meeste fans van de snelle blauwe egel naar uitkijken is natuurlijk een nieuwe game. We zagen vorig jaar al dat verschillende projecten gemaakt door fans in Dreams heel erg geliefd waren. Het mogen duidelijk zijn dat de fans snakken naar een goede Sonic game, maar wat gaat het worden? Een compleet nieuw avontuur? Of al een beleefd avontuur, opnieuw beleven?