De eerste Horizon Forbidden West gameplay is er!

Horizon Zero Dawn krijgt eindelijk een vervolg. De eerste game verscheen in 2017 en liet gelijk een geweldige eerste indruk achter. Kan de Nederlandse studio het wederom flikken? Bekijk hier de eerste gameplay beelden uit de State of Play van vandaag!

Horizon Forbidden West is dan ook het direct vervolg op Zero Dawn. Guerrilla Games heeft met het eerste deel een grote fanbase binnengehaald. Het was dan ook een heel ander soort game dan Killzone. Wat ik persoonlijk erg tof vond, was de transparantie vanuit de ontwikkelaars. Er zijn meerdere video’s online waarin je letterlijk het hele designproces kan inzien. Hier kan je zien hoe de game begon als een halve shooter en toen de overstap maakte naar wat het uiteindelijk geworden is. Maar, nu is het tijd om vooruit te kijken en een avontuur aan te gaan in het verboden westen in een directe sequel! Bekijk de gameplay trailer hier beneden.

In de gameplay trailer valt gelijk op hoe kleurrijk en vol detail de wereld van Horizon Forbidden West is. De game ziet er echt fantastisch uit op de Playstation 5. Ook zien we Raiders die op machines rijden, nieuwe machines notabene! De gameplay lijkt soortgelijk aan het eerst deel, maar ziet er een stuk vloeiender uit. Dit geld ook voor het klimmen. Ook zien we nieuwe monsters, terwijl Aloy onderwater zwemt om van machines te ontsnappen.

De onderwater gameplay ziet er eigenlijk best interessant uit, nooit gedacht dat ik dat ooit over een game met onderwater content zou zeggen. De UI ziet er clean uit en verschilt enigszins van Zero Dawn. De hand-to-hand combat ziet eruit als een verbetering tegenover het eerste deel. Aloy lijkt ook nieuwe tools te hebben om te exploreren, een soort grappling gun. Ook lijkt er een soort glider in het spel te zijn. De movement en exploratie zal er op deze manier in ieder geval anders uit zien!

Al met al ziet Horizon Forbidden West eruit als een aanzienlijke verbetering op Zero Dawn, met toch het waarborgen van de core gameplay elementen die wel al ijzersterk waren. De wereld van Horizon is aardig vergroot en het aantal gebieden waar Aloy zich zal bevinden zal breder zijn dan ooit.

Hoe dan ook, Horizon ziet er weer ambitieus uit. Een release datum is er nog niet, maar er komt hopelijk snel meer gameplay of nieuws omtrent Forbidden West. Laat ons weten wat jij vind in de reacties hier beneden of op Facebook!