‘Nintendo Switch Pro wordt vóór E3 2021 getoond’

De opgevoerde Nintendo Switch wordt nog vóór E3 2021 getoond, dat is wat Bloomberg meldt in een nieuwsbericht. Bronnen die niet genoemd willen worden, maar bekend zijn met de plannen, zouden dit gemeld hebben.

Het nieuwe model voor de inmiddels 4 jaar oude console is sterker en heeft een beter scherm. Dat zijn enkele details die we al weten over de nieuwe Nintendo Switch. Ook wordt het apparaat voor een hogere adviesprijs aangeboden vergeleken met het huidige model. De standaard Switch wordt langzaam uit productie gehaald waardoor er over een tijdje alleen de Switch Lite en de Switch Pro verkocht worden.

Het onthullen van de krachtigere Nintendo Switch zou plaatsvinden vóór E3 2021 en dat is logisch. Hierdoor hebben de spelontwikkelaars de kans om hun titels te tonen voor de nieuwe hardware. Fans zouden daarna niet lang meer hoeven te wachten op het nieuwe model. Deze staat al gepland voor release in september of oktober 2021. Ondanks het tekort aan chips voor TV’s spelconsoles, auto’s, zou de productie in juli al van start moeten gaan.

E3 2021 begint officieel op 12 juni, maar eerder zijn er al andere showcases te bewonderen. Waaronder Geoff Keighley’s Summer Game Fest op 10 juni.

Eerder dit jaar dachten we al dat we Nintendo Switch Pro beelden te zien krijgen. Dit was tijdens de gameplay onthulling van Monster Hunter Rise. Wonder boven wonder was dit niet het geval en betrof het gameplay op een standaard Nintendo Switch.