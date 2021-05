Dying Light 2 verschijnt 7 december 2021

Ontwikkelaar Techland gaf eerder al de spotlight aan Dying Light 2 in een aantal Ask me Anything video’s.

De presentatie van de livestream is echt tof gedaan, zo gaan ze in gesprek met ontwikkelaars, acteurs en meer. Ook de set is heel cool. Het begint met de personages. Aiden Caldwell is een outcast, roamende door het gebied waar hij in woont. Aiden woont in de enige grote stad die nog over is, Villedor. Het is dus een stad die jij moet waarborgen. Binnen de muren van Villedor speelt er ook een hoop waar je niet al te blij van zal worden. In de nacht kan je weer genieten van de meest enge zombies en monsters.

Story

De personages, buiten Aiden, zijn aardig interessant. Maar, Techland gaat het vooral over Aiden hebben. Aiden is op zoek naar een oudue bekende, iemand die hij ooit verloren is. Deze persoon is de enige die weet wie Aiden echt is. Jij zal als Aiden veel keuzes moeten maken, waar je vrienden mee kan krijgen, of vijanden erger dan je ergste nachtmerries.

In de uiteindelijke gameplay komen er een aantal aspecten aan bod. Beginnende met het verhaal. Aiden is op zoek naar antwoorden en ontmoet de Nightrunners. Deze mensen helpen iedereen die hulp nodig heeft. Aiden vertrouwt niemand, maar heeft soms toch echt hulp nodig en kan dit maar met moeite accepteren. Mensen vechten voor eten en een normaal leven, maar corruptie ligt om elke hoek. Peacekeepers willen namelijk hun normen en waarden op de bevolking leggen en vermoorden of martelen iedereen die in de weg staat. Je kan verschillende factions in gaan of tegen gaan met alle personages die daarbij horen.

Gameplay

In het donker zie je verschillende soorten monsters. Je kan in de nacht minder goed exploreren, of in ieder geval met een grotere uitdaging. Trotseer jij deze uitdagingen? Dan zal je beloond worden! Ook parkour is weer terug in de game. Spring van flatgebouwen, want het kan allemaal weer in deze over-de-top game. De combat is bloederiger en bruter dan ooit, ook zijn wapens meer gebaseerd op improvisatie. Maak je eigen tools en combineer dit met de moveset van Aiden. Aiden is infected, dus ook dat heeft z’n bijwerkingen, stay human ;). De game bestaat uit 2 regioenen en meerdere gebieden binnen deze. De map zal niet alleen horizontaal, maar ook verticaal te spelen zijn. De game heeft meer dan 3000 parkour animaties.

Dying Light Platinum

Ze kondigen een Dying Light 1 Platinum Edition aan, met alle content die daarbij hoort. Ook is er extra content met over de top mods en meer! Deze editie komt uit voor de Playstation 4, Xbox One en PC/ Steam. De Platinum Edition voor Dying Light verschijnt binnenkort!

Dying Light 2 ziet er erg goed uit, heb jij er al zin in? Laat het ons weten in de reacties hier beneden of op Facebook! De game verschijnt op 7 december 2021.