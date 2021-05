Sega kondigt Sonic Colors Ultimate Remastered aan

Tijdens de Sonic Central livestream kondigt Sega Sonic Colors Ultimate Remastered aan voor 7 september. De game verschijnt op Xbox One, PS4 en Nintendo Switch!

Sonic Colors Ultimate is een remaster op de 2010 versie, Sonic Colors. Dit is een platformspel ontwikkeld door Sonic Team en uitgegeven door niemand minder dan Sega. De game kwam uit voor zowel de Nintendo Wii als de Nintendo DS. Het combineert 2D en 3D en is daarmee best een geloofde Sonic titel. Bekijk de trailer hier beneden!

Sega werkt ook aan een compilatie aan games voor volgend jaar. Ook is er een serie voor Colors aangekondigd. Sonic Mania en Team Sonic Racing komen naar Amazon Luna. De twee games komen, samen met Sonic Forces, uit op Playstation Now! Er is ook nog een Sonic Prime aangekondigd voor 2022. Waar kijk jij het meest naar uit? Laat het ons weten in de reacties hier beneden of op Facebook!