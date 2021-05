RuneScape: De uitdagingen in ontwikkeling tijdens een pandemie

We leven al bijna anderhalf jaar met de nodige coronamaatregelen. In anderhalf jaar tijd is er een hoop veranderd in het bedrijfsleven. Bedrijven passen zich aan, om ook op afstand goed samen te kunnen werken. Hoe zit dat precies bij Jagex?

Een game ontwikkelen doe je meestal niet in je eentje. Vooral grote online games niet zoals RuneScape. Dat je met honderden mensen tegelijk en het liefst heb je al deze mensen ook zo dicht mogelijk bij elkaar. Zo kan je effectief samen werken, ideeën wisselen, problemen oplossen en voortdurend blijven sparren met je collega’s. Het werken vanuit thuis wat we al ruim een jaar doen heeft grote veranderingen gebracht in de werksfeer, maar ook de manier van werken. Aan de ene kant flexibel, aan de andere kant vermoeiend.

In ons interview met Jagex over de lancering van RuneScape Mobile hebben we gevraagd hoe de huidige pandemie van invloed is geweest op de ontwikkeling van de game. Niet enkel de mobiele versie, maar de algehele ontwikkeling en vooral ook de samenwerking.

Voor de mobiele versie was het enerzijds een logistiek probleem. Van een groot testlokaal met allemaal telefoons, naar mensen met allemaal verschillende toestellen thuis.

Matt Casey: Hier komen echt de uitdagingen van het thuiswerken goed naar voren. Op kantoor hebben we een groot lokaal met een tafel met allemaal verschillende mobiele toestellen om dingen te onderzoeken en te testen. Nu hebben we dus werknemers thuis met kamers vol telefoons, dat is nu wat lastiger om te doen, uiteraard.

Anderzijds was het ook het presenteren en delen van de voortgang van de mobiele ontwikkeling.

Dave Osborne: Toevoegend op wat Matt al vertelde. Niet alleen het testen, maar ook het presenteren en testen van iets op mobile was heel erg uitdagend. We zijn gewend om te ontwikkelen op PC en we delen onze voortgang in deze ontwikkeling graag. Eens in de zoveel weken laten we aan elkaar zien waar we mee bezig zijn. Dit doen via mobile was een beetje een probleem. De software was misschien niet helemaal bij en het was allemaal wat klungelig.

Uiteraard maar een klein probleem van het thuiswerken. Zonder collega’s direct om je heen wordt het lastiger om te laten zien wat je hebt gemaakt, vooral als je dat via een klein schermpje van een telefoon moet doen.

Samenwerken aan een MMO als RuneScape

Een MMO bestaat uit een grote community, voor RuneScape. De samenwerking in de ontwikkeling hiervan is niet alleen belangrijk intern, maar ook extern. Evenementen zoals RuneFest kunnen momenteel niet plaatsvinden dus de interactie met spelers moet via andere wegen gevonden worden. Hetzelfde geldt voor overleg met collega’s.

Dave Osborne: Uiteindelijk krijgen we ook te maken met dezelfde uitdagingen als menig ander bedrijf in deze tijd. We missen de samenwerking. Als bedrijf werken we al jaren creatief samen en we willen dat met spelers ook doen. Samenkomen met spelers is een hele uitdaging geworden, daarom gebruiken we moderne technologieën om toch met elkaar samen te werken. Zo gebruiken we bijvoorbeeld heel veel Discord op dit moment. Ook gebruiken we een hele handige whiteboard software waar we met zijn allen op kunnen inloggen om onze ideeën op uit te wisselen. Dat heeft voor ons tot nu toe echt heel goed geholpen.

Niet alleen samenwerken is een uitdaging maar ook en babbeltje maken met je collega’s is uitdagender geworden. Digitale communicatie is toch wat zakelijker. Informeel contact is drastisch gedaald en dat merken de ontwikkelaars bij Jagex ook.

Dave Osborne: Ik denk dat we allemaal ook heel goed met elkaar kunnen omgaan. Heel veel werknemers werken al tientallen jaren bij Jagex en het niet kunnen voeren van een gesprekje bij het koffiezetapparaat of de wandelgangen is een groot gemis.

Toch zijn er ook lichtpuntjes, zoals natuurlijk RuneScape. Een MMO die dagelijks duizenden spelers met elkaar in verbinding brengt. Misschien nu nog meer dan voorheen.

Dave Osborne: We kunnen ook wel van geluk spreken. Mensen zijn op zoek naar bepaalde dingen om te doen tijdens een lockdown. Daarom hebben we het geluk dat we een ontwikkelaar zijn van digitale games. We hebben een grote MMO waar mensen naar toe kunnen gaan en zich thuis kunnen voelen. We zien daarom ook veel terugkerende spelers. In dat opzicht kunnen we echt van geluk spreken dat we toch een mooie verbintenis kunnen aanbieden in tijden dat er slechte dingen gebeuren op de wereld. Soms voelen we ons er zelfs een beetje schuldig over.

Verandering in de ontwikkeling

Samenwerken, samenkomen, maar ook de manier waarop gewerkt wordt heeft een verandering gezien in de tijden van een pandemie. Matt Casey licht verder toe hoe Jagex op een iets andere manier is gaan werken.