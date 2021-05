Zijn er meerdere RuneScape games in de maak?

Onlangs hielden we een interview met twee Jagex ontwikkelaars over RuneScape Mobile. Van het een kwam het ander en we waren toch wel benieuwd of er meerdere games in ontwikkeling zijn binnen het RuneScape universum.

Zoals je wellicht al in de gaten hebt komt RuneScape naar de smartphone deze zomer. De release van deze mobiele versie volgt de release van de MMORPG van Jagex op Steam, afgelopen jaar. Daarnaast verscheen eerder de Old School variant al eerder op mobiel. Natuurlijk rest dan de vraag: What’s next? Met twee nieuwe platformen in één jaar tijd, daar kan het niet bij stoppen toch?

En dat is ook precies het geval. Daar stopt het niet. Alleen weten we niet zeker wat de toekomst te bieden heeft, behalve dat die iets te bieden heeft. Uit het interview met Jagex kwamen namelijk een aantal interessante antwoorden met betrekking tot de toekomst van de game en andere platformen.

RuneScape naar console?

Als RuneScape speler door de jaren heen kan je je misschien nog herinneren dat er in de tijd van de Playstation 3 en Xbox 360 verschillende geruchten de rondte gingen over een console versie van RuneScape. Dit was natuurlijk allemaal een broodje aap, dit hebben we onlangs dus ook nagevraagd. Het waren slechts geruchten die verschenen op basis van de stijgende populariteit in online gamen op console.

Er verschenen zelfs fan-gemaakte doosjes die destijds best wel overtuigend uitzagen.

Tijdens ons interview met Jagex hebben gevraagd of ze ooit hebben gedacht aan een console versie van de game. En benoemde we zelfs de geruchten van meer dan tien jaar geleden. Dit hadden Dave Osborne en Matt Casey erover te zeggen:

Dave Osborne: Veel van deze geruchten waren slechts wensen. Ik kan me ook een aantal van deze geruchten herinneren. De Playstation 3 en Xbox 360 werden zo populair dat veel spelers het als een soort aanknopingspunt zagen om de game naar console te brengen. Maar, helaas, dat was niet het geval.

Vraag: Hebben jullie destijds geëxploreerd om de game, of een vertakking te brengen naar de console?

Dave Osborne: Nee, we hadden geen gesprekken met Sony of Microsoft. Er is ook geen enkel technisch werk verricht om het eventueel mogelijk te maken. Het is uiteraard ter spraken gekomen om de mogelijkheden te benoemen, maar daar bleef het bij. Slechts gesprekken over wat kon zijn.

Ik zou er wel een voorstander voor zijn. Ik ben een groot Xbox fan, Matt kan dat beamen. Dus de mogelijkheid om RuneScape te spelen op mijn Xbox terwijl ik Achievements verdien om mijn Gamerscore omhoog te krikken, daar zou ik graag mee aan de slag zijn gegaan.

Matt Casey: Het gaat wel echt die kant op de laatste tijd. Cross-Play is een belangrijk ding voor RuneScape, zoals we eerder al aangaven. En dit [RuneScape Mobile] is slechts één stap in onze weg naar de toekomst, maar wel eentje die heel veel focus heeft gekregen en nog gaat krijgen. Maar ja, er is zeker nog heel veel om te onderzoeken.

Misschien in de toekomst?

RuneScape Mobile krijgt op dit moment dus alle welverdiende aandacht, maar hoe zit het in de toekomst. Matt Casey liet eerder in het interview ook al iets los toen ik de vraag stelde over de mogelijke release van de game op nieuwe platformen.

“Het houdt hier zeker weten niet op [bij Steam en mobile], maar specifieker kan ik op dit moment niet zijn.”

Ook Dave Osborne haakte hier graag op aan:

“Maar ja, het is niet onmogelijk. We experimenteren en door RuneScape Mobile zijn vele deuren geopend.”

Dit was verlengend op een stukje waarin hij aangaf dat het een hele uitdaging zou zijn om RuneScape te brengen naar de console. De game spelen met een controller zou voor veel veranderingen moeten zorgen. De mobiele versie maakt volledig gebruik van touch controls, maar er is ook een game console die gebruik maakt van Touch controls: De Nintendo Switch. Liggen hier misschien opties? Wie weet.

Meer games in ontwikkeling binnen de RuneScape franchise?

Een heel interessant hoofdstuk uit het RuneScape Mobile interview is een stukje nog niet eerder bezocht terrein. Zoals de eerste vier tijdperken van de game, andere planeten en rassen. Hier nogmaals het stukje uit het interview:

Vraag: Gaat het RuneScape universum uitbreiden buiten Old School RuneScape en RuneScape op mobiel, of andere platformen, via andere soorten genres aan games? Zoals we hebben gezien met Chronicle: RuneScape Legends?

Matt Casey: Zonder twijfel komen er meerdere manieren om de wereld van Gielinor te verkennen. Om de verschillende tijdperken van Gielinor te verkennen. Ik denk dat ik er op dit moment niet meer over kan vertellen. Dave Osborne: Er is al zoveel op dit moment dat RuneScape al heeft. We zitten in het zesde tijdperk, spelers hebben het vijfde tijdperk meegemaakt, maar daar komen nog vier tijdperken voor, die niet verkend zijn en er gaan ongetwijfeld nog vele tijdperken volgen. We hebben een compleet universum, maar we hebben maar één van planeet in dit universum verkend. Er zijn heel veel verschillende facties, spelers kunnen op dit moment alleen als mens spelen. Je kan dus al zien in hoeveel verschillende kanten we op kunnen gaan vanaf hier en we doen hier graag veel meer mee. En dat hoeft niet beperkt te blijven tot de MMO.

Een heel interessant antwoord die mogelijk al hint naar enkele ontwikkelingen. Reizen we misschien naar een andere planeet in het RuneScape universum? Of krijgen we een game waarbij we spelen met het perspectief van een Goblin, of misschien iets veel groters, zoals een god?

Iets om ook even op te merken is dat Jagex al enige tijd actief aan het werven is naar talenten uit de game industrie. Hier vind je slechts één voorbeeld van nieuw talent dat is gaan werken bij Jagex. Deze personen komen uit verschillende soorten ontwikkelaars van verschillende soorten games.

Het zou tevens niet de eerste keer zijn dat Jagex het universum van RuneScape uit de MMORPG games tilt. Op hun spelletjespagina FunOrb zagen we Armies of Gielinor, waarin bekende personages gebruikt werden. Ook lanceerde Jagex enkele jaren geleden een kaartspel. Deze is inmiddels al offline gehaald, Armies of Gielinor, samen met FunOrb bovendien ook.

Jagex exploreerde al eerder met RuneScape content die niet in de MMORPG verscheen. Een voorbeeldje hiervan is Valis, een Elven kommandant die vocht tijdens de God Wars in het derde tijdperk. Aangezien dit tijdperk niet aanwezig is in RuneScape, is Valis ook niet te vinden in de game. In Armies of Gielinor was Valis wel te zien. In en rondom de missie waarin Valis voorkomt gaat hij als leider van een Saradomin leger op pad. Uiteindelijk werd Valis gevangengenomen door de Zamorakians en werd hij geforceerd om boogschutters voor het leger te trainen.

Alleen dit verrijkt de wereld van Gielinor al zo erg, en dat is maar één personage uit een heel klein spelletje wat Jagex ooit gemaakt heeft voor FunOrb.

Welke verassingen heeft Jagex voor ons achter de hand? Wat denk jij?