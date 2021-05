Resident Evil producent vertrekt naar Bungie

De producent van een aantal vrij recente Resident Evil games verlaat Capcom Japan en gaat werken voor Destiny ontwikkelaar, Bungie. Hij deelt het nieuws via Twitter in een beknopt berichtje.

Peter Fabiano werkte ongeveer 13 jaar voor Capcom en als producent heeft hij onder andere aan de helm gestaan van Resident Evil 7, 3 Remake en 8. Geen slechte opsomming voor zijn CV. Hij vervolgd zijn carrière bij Bungie, de op dit moment onafhankelijke ontwikkelstudio, bekend van Destiny en Destiny 2. En eerder natuurlijk van de originele Halo trilogie, ODST en Reach. Voordat Bungie de Microsoft paraplu vaarwel zei, met Activision in bed dook en Destiny ontwikkelde.

Thanks to everyone both in and outside the studio that have supported me over the years. I’ve taken a new position at Bungie working with some great people and continuing my journey. “Eyes up guardian.” — Peter Fabiano (@PFabiano) May 29, 2021

Op dit moment werkt Bungie nog steeds aan de groeiende Destiny franchise. Het is één van de meest populaire shooters op dit moment. Destiny 2, de laatst nieuwe versie van de game krijgt maandelijks updates. Recentelijk is de aller eerste Destiny Raid, de Vault of Glass, opnieuw uitgekomen voor Destiny 2. Deze is grotendeels hetzelfde als vroeger, maar is iets lastiger gemaakt. Voor zowel nieuwkomers als veteranen dus een uitdaging.

Het einde is nog niet in zicht voor Destiny 2. Er staan nog een aantal uitbreidingen gepland voor de shooter. Destiny 3 is vooralsnog niet in zicht. Zonder geld-pompende uitgever gaat dit waarschijnlijk ook nog een hele tijd duren. Volgens Bungie is er ook nog geen noodzaak om een nieuw deel te introduceren. Destiny 2 zit boordevol content, zo veel zelfs dat bepaalde content uit de rotatie wordt gehaald omdat er anders te veel te doen is, de actieve spelers te verspreid zijn en de game te veel ruimte in beslag neemt.