LEC off-season team en roster wijzigingen voor summer split

De teams en spelers van de LEC zijn inmiddels weer begonnen met zich klaar te maken voor de summer split. Op MAD Lions na hebben de andere negen teams genoten van een vakantie en zijn nu begonnen met trainen voor de belangrijkste split van het jaar. Ver komen tijdens de summer split vergroot de kansen op deelname aan Worlds 2021. Dit jaar is er slechts plek voor drie teams. Reden genoeg voor teams om nog wat wijzigingen te maken in hun team rosters.

We beginnen de LEC off-season met een aantal wisselingen binnen het team. Enkele spelers veranderen van rol binnen in hun team. SK Gaming heeft besloten om hun goed presterende support Treatz naar de jungle te sturen. Jesiz gaat in plaats van Treatz op de support rol spelen. Jesiz was al een tijd bezig als coach van diverse teams en was daarvoor support speler voor onder andere Fnatic. Over Fnatic gesproken, ook daar worden enkele wijzigingen doorgevoerd. Selfmade verlaat het team en Bwipo neemt zijn plek in de jungle in. Dit maakt ruimte voor een nieuwe toplaner voor Fnatic. En dat wordt de toplaner van de kersverse European Masters winnaar Karmine Corp. Adam maakt de overstap naar Fnatic en zal komende summer split zijn debuut maken.

Derde jungle verandering is weggelegd voor Schalke 04. De Nederlander Kirei keert weer terug naar de hoogste platform van Europa en vervangt Gilius als jungler voor Schalke 04. Excel Gaming neemt midlaner Nukeduck over van Astralis als hun nieuwe midlaner voor de summer split. Als laatste hebben we Team Vitality die drie nieuwe wijzigingen maakt aan hun roster. Enkel hun botlane met Crownshot en Labrov blijft hetzelfde. Op de midlane zien we Lider terugkeren naar de LEC. In de jungle komt Selfmade over van Fnatic. SLT wordt de nieuwe toplaner van Team Vitality en komt over van het Duitse BIG. De LEC summer split begint op 11 juni.