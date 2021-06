DOOM Eternal in 4K met Ray Tracing op een GeForce RTX 3080 Ti

DOOM Eternal was al een hele brute game toen deze begin vorig jaar verscheen, maar met de nieuwste snufjes is deze nóg bruter! Nvidia en Bethesda tonen de game op zijn aller bruutst met de nieuwste krachtpatser van een videokaart.

Je zal misschien een tweede hypotheek moeten aanschaffen om een RTX 3080 Ti aan te kunnen schaffen, vooral na release, maar dan heb je ook wat. Met gemak meer dan 60 FPS in 4K met Ray Tracing. De frames fluctueren nogal tussen de 70 en 100, vooral in gevecht hevige situaties (bijna altijd). Maar er zijn ook segmenten waar die 120 FPS aangetikt worden. En te bedenken dat DLSS nog uit staat in de getoonde beelden. Het kan dus nog ietsjes beter.

Doom Eternal is een van de beste shooters uit het afgelopen jaar. Geloof je ons niet? Check de review hier! Alhoewel je niet van dezelfde vruchten kunt plukken als in bovenstaande video, speel je de game zonder extra kosten op een Xbox console met Game Pass. Maar ook PC, als je diepe zakken hebt kan je bovenstaande beelden zelf reproduceren via Game Pass PC.

Met de komst van Nvidia’s nieuwste videokaarten lijkt er eindelijk een einde te komen aan de keuze tussen 120 FPS gameplay en levensechte visuals met Ray Tracing. We zien dat de Playstation 5 en Xbox Series X al aardig ver komen, maar we moeten op console voorlopig toch blijven kiezen tussen super soepel en super mooi.

Ga jij zodra de voorraad het toe laat aan de slag met de nieuwe RTX 3080 Ti?