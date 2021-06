‘Halo Infinite is voor de Halo-Ass Halo Fans’

Halo Infinite is de aanstaande Halo titel van Microsoft en 343 Industries. De eerste keer dat de Master Chief terugkeert na 6 jaar afwezig te zijn geweest. De game zou specifiek zijn gericht op de echte Halo fans, aldus Jeff Grubb.

Na ongeveer een jaar lang te zijn uitgesteld, moet Halo Infinite dit najaar eindelijk verschijnen. Als cross-gen vlagschip titel voor Xbox One en Xbox Series X en S. Krijgen we eindelijk een ware next-gen titel van Microsoft, maar liefst één jaar na de release van de console? Dat moet nog blijken, een nieuwe ‘eerste’ blik wacht op ons tijdens de Xbox en Bethesda Showcase.

Volgens Jeff Grubb is dit Halo Infinite echt bedoeld voor de Halo fans. Spelers die niet zo bekend zijn met de franchise zullen niet meer zien dan slechts ‘meer Halo’. Jeff Grubb is er daarom bang voor dat de algemene indruk van het publiek niet zo ‘wow’ is. Hij verwacht verder dat de show vooral gefocust is op het multiplayer gedeelte van de game. Niet per se toekomstige potentiële modi zoals Battle Royale, maar juist de game modi waar Halo fans nu al dol op zijn, zoals Capture the Flag.

Hij verwacht daarnaast niet dat Microsoft’s show heel erg veel Halo gaat laten zien. 343 Industries is hard aan het werk om de game af te maken. E3 demo’s voorbereiden past niet goed bij alle drukte op dit moment.

Hoe en wat gaan we binnenkort zien. De Xbox en Bethesda Showcase staat gepland voor 13 juni 19:00, Nederlandse tijd. Kijk jij uit naar meer Halo? Starfield? Op welke verassingen hoop je tijdens de showcase?