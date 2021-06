De Sims 4 komt met nieuwe game pack!

Een nieuw stukje gameplay voor de Sims spelers onder ons. De Sims 4 komt namelijk met een gloed nieuwe game pack, dit zal het leven van je Sims aanzienlijk verrijken. Of nou ja, het huis. Speel nu als echte interieurdesigner!

De droom van veel mensen, oneindig veel huizen mogen inrichten. Hoe leuk dat dit nu ook eindelijk naar De Sims 4 komt? Want voor sommige spelers is juist het perfecte huis bouwen met de mooiste inrichting hét leukste onderdeel van het hele spel. Voor deze spelers zal deze nieuwe carrière een uitkomst kunnen zijn om eens verder te spelen met je familie. Je bent hierbij eigen baas en je kan zeker de hele carrière doorspelen zoals wanneer je in het ziekenhuis werkt of bij de politie. Help je Sims naar leuke klussen en verdien zo je geld!

Je moet connecties zien te maken om natuurlijk je klanten binnen te harken. En niet iedere klant heeft hetzelfde budget, De Sims 4 lijkt daarin gewoon ook op het echte leven. Ook moet je als designer rekening houden met de smaak van je klanten, heel belangrijk natuurlijk. Het is dus de kunst om je klanten goed te leren kennen. Waar houden ze van, waar houden ze juist niet van? Een favoriete kleur? Een speciale hobby of wat voor gezin is het? Allemaal belangrijke vragen bij je nieuwe werk.

Je kan van je klanten verschillende opdrachten krijgen. Je kan een heel huis inrichten, een keuken, een badkamer of kinderkamer maar ook een set of een winkel. Dit maakt deze carrière lekker divers en uitdagend. Maar let op, houd je je niet aan de wensen van de klant? Dan kan een onthulling volledig in de soep lopen! Een huilende klant staat namelijk niet goed op je CV… Tevens komt deze uitbreiding met heel veel leuke extra’s en meubels. Zo kan je eindelijk gaan voor een bank met liggedeelte. Of planken? Ja, meer planken in De Sims 4, het werd tijd!

Zorg dat je het basisspel hebt voor je uitbreidingspakketten koopt en ga aan de slag! Veel plezier en succes met deze nieuwe carrière, design je een weg naar de top!