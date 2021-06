Gran Turismo 7 en vervolg God of War ook naar Playstation 4

Heb je nog moeite met het verkrijgen van een Playstation 5? Wellicht dat het gedurende het volgende jaar ook nog wat lastig blijft. Niet getreurd, een aantal Playstation exclusieve titels verschijnen namelijk ook nog op Playstation 4.

Wat we eerder zagen met de release van Spider-Man: Miles Morales, zien we opnieuw tijdens Horizon Forbidden West. Net als Spider-Man is deze game ook speelbaar op een Playstation 4. Alhoewel de games er veel mooier uit zien op de Playstation 5, zijn er ook een Playstation 4 versies van ontwikkeld. Hetzelfde geldt voor de volgende God of War en voor Gran Turismo 7. Beide titels verschijnen ook nog op Playstation 4.

Het is een ietwat schokkend bericht vanuit Sony vinden veel fans. Jim Ryan liet nog vol trots weten dat Playstation geloofde in console generaties. Dat betekent dat je eigenlijk alleen de beste ervaring kunt bieden met games specifiek voor een bepaald systeem. In dit geval dus de Playstation 5. In tegenstelling tot Microsoft’s uitlating over het feit dat veel titels in de eerste jaren ook nog verschijnen op Xbox One, in plaats van enkel op de Xbox Series X en S.

Het lijkt er op dat Sony een beetje terugkrabbelt, of dat ze hun strategie aan hebben gepast op basis van de problematiek met de productie van de Playstation 5. De hele wereld wordt geplaagd met een tekort aan chips die nodig zijn voor verschillende elektronica. Waaronder ook de Playstation 5.

Daarnaast hadden veel fans een releasedatum verwacht voor Horizon Forbidden West tijdens de afgelopen State of Play. Sony laat weten dat ze de game graag willen uitbrengen dit najaar, maar dat het wellicht niet haalbaar is. De kans is aannemelijk dat ook Horizon opschuift naar 2022, net als God of War.

Kijk jij uit naar het vervolg op het verhaal van Atreus en Kratos? Of sta je al te popelen om het gaspedaal in te stampen in Gran Turismo 7?