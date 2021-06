De E3 2021 is bijna hier!

Ahhh.. De E3, de grootste reclame.. Ik bedoel gaming gerelateerde showcase op de planeet. Hier komen de meeste grote games aan bod. Dit jaar ziet het er allemaal iets anders uit, wat kunnen we verwachten?

De E3 ziet er dit jaar wat anders uit. Veel shows zijn nu apart, zo zondert onder andere Sony zich een beetje af van de meta. Maar, we pakken ‘E3′ even als breed begrip voor de hele maand juni! Wat gaan we deze maand van ontwikkelaars en studio’s zien en komt die verdomde Switch Pro dan eindelijk aan bod?

Battlefield 6

Op 9 juni (16:00) hoef je niet meer te kijken naar gelekte trailers met emoji’s eroverheen geplakt. Nee, op 9 juni kan jij genieten van de officiële Battlefield onthulling. Waar gaan we heen, wat gaan we doen? In ieder geval lekker knallen! De bedoeling is dat deze nieuwe Battlefield in 2021 zal verschijnen, dit zal waarschijnlijk het laatste kwartaal vullen met kogels en bommenwerpers. Gaan we een datum krijgen op de 9e? Laten we het hopen.

De zomer in met Keighley

Summer Game Fest is weer terug, oftewel een aantal uurtjes kijken naar Geoff Keighley met een microfoon, wat wil je nog meer? Deze showcase zal op 10 juni aftrappen om 19:00. Het zal gesponsord worden door Prime Gaming. Dit ‘fest’ zal over een aantal streams verspreid worden, evenals vorig jaar. In de trailer zie je een boel games, zowel aangekondigd als DLC. De volledige planning vind je hier.

Ubisoft kijkt vooruit

Ubisoft Forward zal plaatsvinden op 12 juni om 21:00. We zagen recent al een gameplay onthulling voor Far Cry 6. Echter heeft Ubisoft nog meer voor ons in petto. Gaan we een terugkeer voor Beyond Good & Evil 2 zien? Waarschijnlijk niet, maar we kunnen alleen maar hopen. Verder kan Ubisoft alle kanten op gaan, hopelijk met niet te veel oude meuk dit keer.

World Premiere

Xbox en Bethesda krijgen nu hun eerste primeur als samenwerkende bedrijven. Hoe zal dit eruit gaan zien? Krijgen we meer informatie over Starfield, Halo Infinite, Forza Horizon 5 of andere verrassingen? De leaks her en der suggesteren naar een Forza Horizon 5 in Mexico, dit zou een technische showcase moeten worden voor de Series S en Series X, evenals Horizon Forbidden West voor de PS5. De showcase zal te zien zijn op 13 juni om 19:00.

Ook kan er meer informatie komen over Sea of Thieves updates, The Ascent, STALKER 2, Hellblade 2, Perfect Dark, State of Decay 3 en de Fable reboot. Hoe je het ook went of keert, veel ogen zullen gericht zijn op specifiek deze showcase, die Xbox voor het komende jaar kan maken. Niet te vergeten dat first-party exclusives ook op Game Pass komen vanaf dag 1!

EA doesn’t play

Electronic Arts krijgt veel loof en dan weer veel haat, om weer terug te gaan naar veel loof. Buiten een Battlefield 6 onthulling zal de studio op 22 juni met een nieuwe EA Play stream komen. Een tijd is nog onbekend, echter zullen er een aantal games aan bod komen. Sowieso zien we waarschijnlijk alle sport titels lang komen, maar is het al tijd voor een nieuwe Need For Speed? We zullen het zien!

Nintendo, waar ben je?

Nintendo is op vele fronten erg stil, bereiden ze zich voor om een bom te droppen? Wij hopen van wel. Komt de New Nintendo Switch Pro dan eindelijk aan bod? Ik hoop het, want ik word gek van alle speculaties en wil gewoon duidelijk. Got it, Ninty? Nee, maar in alle serieusheid, we kunnen zomaar nieuws krijgen over Breath of the Wild 2, Metroid Prime 4, Bayonetta 3 en meer! Dit is de kans voor Nintendo om flink uit te pakken. Met next-gen heeft Nintendo een grote opening om hun console weer sterk op de markt te brengen. Wat denk jij?

Square Enix

Square gaf aan dat ze genoeg aan te kondigen hebben op de E3 dit jaar. Er is nog geen datum bekend voor de stream en ook nog vrij weinig over wat we gaan zien. Er zijn drie titels die sowieso ergens aan bod gaan komen, waaronder Life Is Strange: True Colors, Final Fantasy 16 en Forspoken.

Verder zal de E3 een Netflix Geeked Week hebben, met meer informatie over shows en films gebaseerd op games en andere media. Deze zal plaatsvinden op 11 juni, hand in hand met Koch Primetime. Op 16 juni kunnen Steam fans genieten van de kick-off voor Steam Next Fest, dat 6 dagen lang aankondigingen zal hebben omtrent demo’s en meer. Sonic fans kunnen op 23 juni genieten van een orkest!

Kijk jij uit naar de ‘E3’ van 2021? Laat het ons weten in de reacties hier beneden of op Facebook!