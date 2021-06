Ender Lilies: Quietus of the Knights verschijnt deze maand

2D Souls-like games zijn altijd een warm welkom op een handheld als de Nintendo Switch. Waar 3D met de joy-cons vaak janky aan kan voelen, zijn 2D games als Ender Lilies: Quietus of the Knights een warm welkom!

Ender Lilies: Quietus of the Knights is sinds januari 2021 in early access op Steam (PC). Elder Lilies krijgt sinds voor-release erg positieve reviews op Steam. De game heeft een anime-achtige tekenstijl met een donkere Souls twist. Ook heeft het aspecten uit andere 2D games als Dead Cells en Hollow Knight, in zowel grafisch aspect als gameplay! Bekijk de aankondiging hier beneden:

Deze Souls-like is echter anders dan dat je waarschijnlijk gewend bent. In Ender Lilies vecht je niet zelf. Jouw personage roept namelijk bodyguards op, waarmee je vervolgens kan vechten. Ender Lilies verschijnt op 22 juni op de Nintendo Switch, dit is dezelfde dag dat de game ook officieel uit zal komen via Steam. De game zal ook naar PS5 komen via PS4 backwards compatibility op 6 juli. Het kost je zo’n 12-18 uur om de game uit te spelen, mits je er doorheen walst uiteraard! Of de game ooit naar Xbox One/ Series zal komen is nog onbekend, voor nu zijn er binnenkort een aantal consoles om de game op te spelen!

Ben jij klaar voor een nieuws Souls-like avontuur? Laat het ons weten in de reacties hier beneden of op Facebook!