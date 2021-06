Among Us kipnugget verkocht voor bijna 100.000 dollar

Een Mc Donalds kipnugget in de vorm van een Among Us crewmate is via eBay verkocht voor bijna 100.000 Amerikaanse Dollars. Tot hedenochtend konden mensen nog bieden op het inmiddels niet meer smakelijke stukje kip.

De kipnugget was afkomstig uit een BTS maaltijd. Verkoper Polizna uit de Verenigde Staten besloot om de kipnugget online aan te bieden. Met ruim 184 geïnteresseerde kopers is het bieden gesloten en is de kipnugget verkocht voor maar liefst 99.997,00 Amerikaanse Dollars. Hopelijk smaakt ie nog.

Vind jij de kipnugget lijken op een Among Us Crewmate? Of gaat het hier om een imposter? Een beetje sus is het wel, niet?