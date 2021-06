A Plague Tale: Requiem verschijnt in 2022

A Plague Tale krijgt een vervolg in 2022. Requiem is het volgende deel in de serie en is vanaf de eerste dag speelbaar via Game Pass. Het eerste deel is nu al speelbaar via Game Pass.

Microsoft vuurt op volle toeren tijdens de Xbox & Bethesda Showcase. Eén van de nieuwe games die ze aankondigen tijdens de show is het vervolg op de succesvolle rattenplaag thriller: A Plague Tale: Innocence. Er is is nog geen release datum bekend gemaakt, maar ergens in 2022 moet de game verschijnen. Bekijk hier beneden in ieder geval al de eerste beelden: