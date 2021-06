Battlefield 2042 Gameplay Trailer

Battlefield 2042 verschijnt 22 oktober al voor de huidige en vorige generatie. Vandaag tonen EA en DICE de eerste gameplay beelden tijdens de Microsoft en Xbox showcase.

All out Warfare in Battlefield 2042. Op Playstation 5, Xbox Series X|S en PC speel je met 128 spelers tegelijk in 7 grote maps. Spelers op Xbox One en Playstation 4 spelen op kleinere versies van deze maps met 64 spelers. In de nieuwe Battlefield gooit DICE het class-systeem op de schop. Je kiest nu voor een specialist met een unieke vaardigheid.

Aangezien de maps gigantisch zijn en je binnen enkele seconden van close quarter combat naar een groot open veld kan gaan kan je in Battlefield 2042 overal attachments wisselen. In de getoonde gameplay beelden zien we dat een soldaat in de lift het vizier en de barrel van zijn aanvalsgeweer aanpast. Hij heeft 3 reserve aanpassingen per categorie op zak.

Battlefield 2042 komt zonder traditionele singleplayer mode. De game is alleen speelbaar in drie verschillende multiplayer standen. De traditionele modes zoals Breakthrough en Conquest zitten in één van deze standen. Van Hazard Mode weten we nog niks. De andere multiplayer stand wordt pas tijdens EA Play in juli bekend gemaakt.

Bekijk hier de eerste onthullingstrailer.