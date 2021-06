Age of Empires 4 komt eindelijk uit op 28 oktober

Zestien jaar na de laatse Age of Empires komt er dan eindelijk een nieuwe Age of Empires uit. Age of Empires 4 komt 28 oktober uit van dit jaar. Een van de bekendste RTS games gaat terug de tijd in naar de tijd rond de middeleeuwen. In de nieuwe trailer zien we beelden van breed scala aan landen en gebieden tijdens de middeleeuwen. Daarnaast zien we ook verbluffende gameplay beelden van een schitterend ogende spel.

Maar er zijn niet alleen schitterende gameplay beelden te zien in de nieuwe trailer van Age of Empires 4. Ook zien we real life beelden die in de game zitten voor het verhaal en voor cinematic doeleindes. Een van de verhaallijnen zal in ieder geval de beroemde Jeanne D’Arc bevatten. Afgaande van de boxart zullen we waarschijnlijk kunnen spelen met in ieder geval vier verschillende regio’s met ieder een historische figuur als hero. Hopelijk krijgen we binnenkort nog meer nieuwe informatie omtrent dit spel.