Forza Horizon 5 verschijnt 9 november

Playground Games heeft veel in petto voor ons. Forza Horizon 5 laat het Horizon festival verhuizen naar Mexico. Horizon 5 introduceert voor het eerst Expeditions, waar je daadwerkelijke verhaallijnen zal volgen in een volwaardige campaign. Horizon 5 behoudt dezelfde in-game engine als het vorige deel, maar ziet er toch veel en veel beter uit. Je ziet verschillende gebieden, waaronder een actieve vulkaan, grote open gebieden en steden/ dorpjes. De ontwikkelaars brengen murals van echte artiesten naar de game, die je kan verzamelen. De game zal verschillende nieuwe modi bevatten, zo gek als je ze kan bedenken. Bekijk het allemaal in de aankondiging en deep dive hier beneden:

Forza Horizon 5 moet volgens Playground Games de grootste en meest ambitieuze Horizon ooit worden. De game zal op 9 november verschijnen en is vanaf de grond gebouwd voor next-gen Xbox Series S en X. Bekijk de gameplay trailer hier beneden!

Forza Horizon 4 was één van de best ontvangen race games aller tijden, dit zelfde gelde voor 3. Fans hoopten op iets in Japan, China of Mexico. Nou, één van die drie is het uiteindelijk sowieso geworden. De gebieden zien er fenomenaal uit, ze weten precies welke auto’s ze laten zien en ook hoe ze de game showcasen.

Kijk jij er al naar uit? Laat het ons weten in de reacties hier beneden of op Facebook. Forza Horizon 5 verschijnt op 9 november 2021 voor Xbox One (X), Series S en X.