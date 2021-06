Fallout 76 en Sea of Thieves krijgen nieuwe uitbreidingen

De Xbox E3 Showcase brengt ook een tweetal nieuwe uitbreidingen voor de games Fallout 76 en Sea of Thieves. Voor de spelers van Fallout 76, jullie moeten nog even geduld hebben. De nieuwe uitbreiding komt volgende maand pas jullie kant op. Speel je Sea of Thieves, dan hoef je niet zo heel lang meer te wachten. De hilarische nieuwe uitbreiding komt nog deze maand.

22 juni komt er een nieuwe uitbreiding voor Sea of Thieves. En wat voor een uitbreiding. Niemand minder dan Captain Jack Sparrow komt naar de game toe. Maar niet alleen Captain Jack Sparrow maakt zijn opwachting in de nieuwe uitbreiding. Ook Davy Jones met de Flying Dutchman komt mee met de nieuwe uitbreiding. In bovenstaande trailer worden we gelijk getrakteerd op een aantal komische stukken met Captain Jack Sparrow en er zullen ongetwijfeld nog meer grappige momenten komen.

De inmiddels verbeterde maar nog steeds minder populaire deel Fallout 76 krijgt volgende maand een nieuwe update. Op 7 juli komt de uitbreiding genaamd Steel Reign uit. Tevens is de volgende uitbreiding ook al bekend gemaakt voor volgend jaar met de naam Expeditions: The Pit. In de uitbreiding Steel Reign ga je verder met The Brotherhood op zoek naar Super Mutant.